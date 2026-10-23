Gigi Becali a anunțat că intenționează să conteste despăgubirile de 10.000 de euro obținute în procesul cu Maricel Păcuraru, patronul Realitatea Plus. Disputa a pornit de la difuzarea unor imagini modificate în care una dintre fiicele omului de afaceri apărea cu cătușe. Becali consideră că suma stabilită de instanță este prea mică și a lansat acuzații la adresa patronului televiziunii și a realizatoarei Anca Alexandrescu.

Gigi Becali a reacționat după ce instanța i-a acordat despăgubiri morale de 10.000 de euro în procesul cu Maricel Păcuraru. Patronul FCSB a declarat că hotărârea reprezintă doar o reparație parțială și că intenționează să continue demersurile judiciare pentru obținerea unei sume mai mari.

Procesul a avut la bază difuzarea, la Realitatea Plus, a unor imagini editate în care una dintre fiicele sale era prezentată cu cătușe.

Într-o intervenție la România TV, omul de afaceri a criticat atât conducerea postului, cât și pe realizatoarea Anca Alexandrescu.

Deși a obținut o hotărâre favorabilă, Becali a declarat că nu este mulțumit de valoarea despăgubirilor morale.

Acesta consideră că persoanele responsabile pentru difuzarea imaginilor ar trebui să suporte consecințe financiare mai mari și a anunțat că va contesta decizia.

„Normal că nu sunt mulțumit. Într-un fel, faptul că instanța a condamnat și a dat această despăgubire morală, sunt mulțumit că s-a făcut puțin dreptate. Totuși, dreptate, dreptate, iar pe cei ce fac ceea ce au făcut trebuie să-i usture la bani. voi face recurs pentru că ce au făcut ei este un lucru inadmisibil. Deci ei care sunt oameni de nimic oricum, că așa au fost de nimic toată viața lor, când le spui câte ceva să vezi ce se supără. Iar ca să pui cătușele pe un copil, o fată care n-a avut măcar nicio amendă de circulație, este un lucru inadmisibil, nu se face așa ceva.

Și de la cine? De la un om care îl știu, nu îl cunosc bine, dar știu despre el, ce a fost, ce este, ce face. Lucrurile astea. Cei care au cât de cât putere în țara asta, cei nevăzuți, trebuie să înțeleagă că așa nu poate merge o țară, care îl susțin pe el. Ce s-a supărat, că i-a spus Simion „Ce-ai de faci așa?”. Bă da „Ce-ai de faci așa?”. Apoi, te-ai supărat, păi băi fetiță, cum ai acceptat să vezi cătușele pe fata mea o lună de zile în fiecare seară?

Ei o să plătească, și el, și alții. O să plătească și recurs, dar și în alt mod, n-o să-i lase Dumnezeu, o să plătească în fața lui Dumnezeu, că nu se face așa ceva pe copii. Dumnezeu îi va pedepsi, sigur va fi.”, a declarat Gigi Becali.

În aceeași intervenție televizată, patronul FCSB a continuat criticile la adresa lui Maricel Păcuraru.

Becali a susținut că patronul Realitatea Plus ar avea relații cu foști generali și ofițeri în rezervă, inclusiv cu persoane despre care afirmă că ar avea legături cu structurile din perioada comunistă.

Omul de afaceri a pus la îndoială influența politică a acestora, afirmând că persoanele respective nu ar avea capacitatea de a controla conducerea țării.

Afirmațiile reprezintă acuzațiile și opiniile exprimate de Becali, fără ca în materialul-sursă să fie prezentate dovezi care să le confirme.

Patronul FCSB a afirmat că nu dorește să poarte o discuție cu Maricel Păcuraru și a continuat atacurile verbale împotriva acestuia.

„Eu nu am ce să vorbesc cu Maricel Păcuraru, că mă deranjează și poza cu el lângă mine, el e prea mic pe lângă mine, nu vreau să zic lucruri jignitoare, dar e atâta de pitic încât nu are ce căuta în fața mea măcar.

Niciodată în viața asta, n-are cum, cum să conducă? Nu prin televiziune, sunt câțiva oameni de doi lei, de nimic, generali, ofițeri în rezervă, care unii chiar sunt milionari, dar nu le convine de ce are Becali mai multe milioane decât ei? Sau unii care nu au, dar sunt toți care au legături cu fostele structuri comuniste, oameni de doi lei, în rezervă, care au legături și prin structurile de pe acum, dar nu au putere să conducă ei România.”, a mai declarat Gigi Becali.

Disputa dintre Gigi Becali și Maricel Păcuraru urmează astfel să continue pe cale judiciară, potrivit intenției exprimate de patronul FCSB, care consideră insuficiente despăgubirile de 10.000 de euro acordate pentru prejudiciul moral reclamat.