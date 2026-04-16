Gigi Becali, dat în judecată de fiica lui Maricel Păcuraru. Îl acuză că a vrut să-i dezbine familia

Fata lui Maricel Păcuraru, Alexandra Bertalan Păcuraru l-a dat în judecată pe civil pe Gigi Becali. Aceasta cere și o sumă colosală de bani în ”acțiunea în răspundere delictuală” pe care a înaintat-o Tribunalului București.

Certurile dintre cei doi beligeranți sunt deja celebre, mai ales că și Becali a acționat în instanță Realitatea, post la care Alexandra Păcuraru activează. Dar ceea ce nu se știa este că și fiica lui Maricel Păcuraru a decis să acționeze împotriva latifundiarului din Pipera.

Aceasta l-a dat în judecată pe 07.04, pe omul de afaceri, iar obiectul dosarului este ”acțiune în răspundere delictuală”. Având în vedere că dosarul se judecă la Tribunalul București, suma cerută de către fiica lui Maricel este de ordinul milioanelor de euro.

În luna decembrie a anului trecut, Alexandra Păcuraru a făcut câteva afirmații dureroase la adresa latifundiarului. Aceasta l-a acuzat că ar fi încercat să strice relația dintre ea și tatăl ei, dar și că ar fi mințit-o cu privire la anumite informații. „Cea mai mare dezamăgire a fost George Becali, pentru că aveam o relație de prietenie, mergeam la mănăstiri și îl stima că George, Gigi cum îi spune, a investit bani mulți și m-am lăsat influențată de spusele, de informațiile toxice pe care mi le dădea, mulți ani.

Ceea ce a încercat el să facă a fost să-mi dezbine familia. Acele momente nu vor rămâne neplătite” a spus atunci Alexandra Păcuraru. Probabil acesta a fosr și motivul pentru care a trecut la fapte.

La acel moment, omul de afaceri a spus că nu s-a băgat niciodată în familia jurnalistei, ba chiar că nici măcar nu o cunoaște. Cert este că și el la rândul lui a dat în judecată Realitatea pentru afirmațiile defăimătoare la adresa fiicei lui. Se pare că rufele murdare din familiile celor două părți se spală mai degrabă la TV decât în familie. Justiția va decide cine are dreptate în aceste dosare.