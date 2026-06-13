După o perioadă de șase ani plină de succese, Darius Olaru (28 de ani) își încheie conturile cu FCSB. Căpitanul roș-albaștrilor este extrem de aproape de a semna un contract în campionatul Belgiei, mutarea fiind considerată ca și realizată de presa internațională.

Negocierile pentru transferul mijlocașului la Union Saint-Gilloise, formație care a încheiat stagiunea precedentă pe poziția a doua în prima ligă belgiană, au intrat în faza finală. Dincolo de acordul dintre cluburi, fotbalistul a bătut deja palma cu oficialii belgieni în privința detaliilor contractuale.

Deși inițial discuțiile păreau blocate, mutarea s-a deblocat rapid după ce clubul din Belgia a suplimentat oferta financiară. Patronul celor de la FCSB a refuzat o primă propunere în valoare de 2,3 milioane de euro, însă suma finală l-a convins să renunțe la pretenții. Pentru a permite realizarea transferului, Gigi Becali a acceptat să nu mai solicite clauza de reziliere inițială, care se ridica la suma de două milioane de euro.

Cele trei milioane de euro oferite de Union Saint Gilloise au fost suficiente pentru a-l convinge pe patronul campioanei să își dea acordul pentru transfer, asta după ce oferta inițială de 2,3 milioane de euro a fost refuzată. Astfel, Gigi Becali a renunțat la clauza de reziliere de 2 milioane de euro, conform golazo.

Dacă actele vor fi completate fără impedimente de ultim moment, mijlocașul va schimba echipa chiar la începutul săptămânii viitoare. Olaru are programat zborul spre Belgia pentru a efectua testele medicale obligatorii și pentru a-și pune semnătura pe noul angajament.

Programul din această vară va aduce o confruntare directă extrem de rapidă între internaționalul român și formația „roș-albastră”. FCSB și Union Saint-Gilloise vor fi adversare directe într-un test de verificare, programat chiar la începutul lunii iulie.

Dacă nu apar surprize de ultim moment transferul va fi parafat în zilele următoare. Darius Olaru nu va sta mult departe de FCSB, pentru că își va întâlni foarte repede foștii colegi. Internaționalul român va fi adversarul FCSB în primul meci de pregătire al verii disputat de formația pregătită de Marius Baciu.

Partida de verificare este programată pe data de 5 iulie și se va desfășura în localitatea Venray din Olanda, locul ales de bucureșteni pentru stagiul de pregătire. Reunirea lotului campioanei va avea loc pe 22 iunie, urmând ca deplasarea în cantonamentul olandez să se întindă pe o perioadă de două săptămâni, între 26 iunie și 9 iulie.

Sosit la București de la Gaz Metan Mediaș în schimbul sumei de 600.000 de euro, mijlocașul a avut o evoluție constantă și spectaculoasă. În cei șase ani petrecuți sub culorile clubului, el a devenit nu doar cel mai important punct de reper din angrenajul tactic, ci și liderul incontestabil al vestiarului.

Transferat de la Gaz Metan Mediaș pentru 600.000 de euro, Olaru a devenit treptat unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei, dar și un adevărat lider în vestiarul roș-albaștrilor.

Fotbalistul pleacă din campionatul intern după ce a strâns 255 de meciuri oficiale în tricoul roș-albastru. În tot acest timp, el a reușit să înscrie 63 de goluri și să ofere 45 de pase decisive. Palmaresul său cu echipa „roș-albastră” include nu mai puțin de 5 trofee majore: două titluri de campion al României, o Cupă a României și două Supercupe.