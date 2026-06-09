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Schimbări majore la FCSB. Gigi Becali anunță eforturi financiare uriașe pentru doi internaționali români

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Schimbări majore la FCSB. Gigi Becali anunță eforturi financiare uriașe pentru doi internaționali româniGigi Becali. Sursa foto: Captură video Youtube
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Din cuprinsul articolului

Gigi Becali nu renunță la visul de a construi o echipă invincibilă și își îndreaptă din nou atenția către doi dintre cei mai importanți fotbaliști ai naționalei României. Patronul celor de la FCSB a recunoscut public că încearcă să îi convingă pe Florinel Coman și Denis Drăguș să îmbrace tricoul roș-albastru.

Întâlnirea decisivă a avut loc într-un cadru festiv, la botezul lui Giorgios, fiul lui Ianis Hagi, unde finanțatorul a profitat de ocazie pentru a purta discuții directe cu cei doi atacanți.

Schimbări majore la FCSB. Gigi Becali anunță eforturi financiare uriașe pentru doi internaționali români

Pentru a realiza aceste mutări spectaculoase, latifundiarul din Pipera este hotărât să bage adânc mâna în buzunar. Acesta a lăsat de înțeles că sumele puse în joc sunt uriașe pentru nivelul campionatului intern și că este gata chiar să apeleze la împrumuturi bancare dacă situația o va cere.

Discuția secretă de la petrecerea familiei Hagi

Planurile de viitor ale clubului au fost creionate chiar în timpul evenimentului privat. Gigi Becali a explicat că o simplă fotografie realizată alături de cei doi fotbaliști a avut, de fapt, o semnificație mult mai profundă legată de perioada de mercato.

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Patronul FCSB a povestit cu lux de amănunte cum a decurs dialogul și ce le-a transmis direct fotbaliștilor, oferind detalii din culisele acestei strategii de transferuri.

„Eu când am făcut pozele cu Florinel, de ce le-am făcut? Cele de la Hagi, de la botez. L-am luat și pe el, și pe Drăguș și am zis: Ia haideți voi doi încoace, la Gigi Becali. Cine știe, poate găsesc bani pentru Drăguș, poate mă împrumut. Dacă i-am luat să fac poză cu ei, de ce i-am luat? Nu-mi trebuie mie amintiri, eu nu sunt cu poze. Eu i-am luat și le-am zis: Voi o să fiți la mine, hai să facem poze de acum”, a declarat Becali la emisiunea „Fotbal Club”, de la Digi Sport.

Florinel Coman

Florinel Coman. Sursa foto: Instagram/ Florinel Coman

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Situația contractuală a jucătorilor nu este una simplă, însă oficialul de la FCSB speră să profite de contextul actual de la cluburile din străinătate. În timp ce situația lui Florinel Coman este monitorizată atent, Denis Drăguș se află sub contract cu Trabzonspor, unde viitorul său este incert. Jucătorii au avansat deja pretențiile financiare, iar răspunsul finanțatorului a fost pe măsura așteptărilor.

Conform strategiei financiare prezentate, salariile propuse ar depăși cu mult media din prima ligă a României, fiind incluse și prime consistente de performanță. Din punctul de vedere al patronului, efortul merită din plin, considerându-l pe unul dintre ei drept cel mai bun produs al fotbalului românesc din acest moment.

„Drăguș aparține de Trabzonspor, dar a zis: Nea Gigi, trebuie să iau bani de acolo. A zis: Eu mă duc, îmi văd de treaba mea, să vedem câți bani îmi dau , să întrerupă contractul, că nu-l mai vor. Și a zis: Dacă îmi dau 4-500.000. Și Florinel a zis: Dacă și mie îmi dă 6-700.000. Le dau și eu. Adică i-am zis lui Drăguș că, cu prime, cu alea, pot să-i dau un milion. Lui Florinel îi dau și lui 7-800.000 cu prime. Dar Drăguș, părerea mea, e cel mai valoros jucător român”, a adăugat patronul FCSB în cadrul aceleiași intervenții.

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