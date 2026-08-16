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Dronă intrată în spațiul aerian al României, doborâtă de un F-18 spaniol lângă Galați

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Dronă intrată în spațiul aerian al României, doborâtă de un F-18 spaniol lângă GalațiDrona / sursa foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

O dronă a pătruns în noaptea de sâmbătă spre duminică în spațiul aerian al României, dinspre Republica Moldova, la aproximativ 24 de kilometri nord de Galați. Un avion F-18 al Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole a interceptat și doborât drona, după ce aeronava a primit aprobarea de angajare, potrivit MApN.

Sistemele de supraveghere au detectat drona la ora 04.44

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, sistemele de supraveghere au identificat ținta la ora 04.44. Un avion F-18 spaniol, aflat în misiune de Poliție Aeriană la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu”, a realizat contact radar cu drona și a primit aprobarea pentru intervenție.

La ora 05.01, drona a fost interceptată și doborâtă în condiții de siguranță. Un posibil punct de impact al resturilor a fost identificat între localitățile Băleni și Cudalbi, în județul Galați, într-o zonă nepopulată.

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Dronă. Sursa foto: Facebook/ Radu Miruță

Două avioane F-18 spaniole au fost ridicate preventiv

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a transmis că două avioane de vânătoare F-18 spaniole au fost ridicate preventiv în aer și au primit aprobarea de angajare după identificarea țintei.

„În această noapte (n.r – duminică), o nouă dronă a intrat fără a avea permisiune în spațiul aerian național și a fost doborâtă. La ora 04:44, ținta a fost descoperită intrând în spațiul aerian național, la 24 km nord de Galați, moment în care două avioane de vânătoare F-18 spaniole, ridicate deja preventiv în aer, au primit aprobare de angajare”, a transmis ministrul, duminică dimineața, pe Facebook.

Radu Miruță i-a felicitat pe piloții spanioli și pe militarii români de la centrul de comandă pentru modul în care au gestionat misiunea.

Alertă la Galați: O dronă a pătruns în spațiul aerian al României și a fost doborâtă

Alerta aeriană pentru județul Galați a fost ridicată la ora 05.20.

„România își apără spațiul aerian, iar aliații noștri sunt alături de noi. Vigilență, reacție rapidă și solidaritate aliată, acestea sunt garanțiile concrete ale securității noastre. Da, România este în prima linie de apărare a Uniunii Europene”, a transmis ministrul Apărării.

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