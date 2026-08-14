Intensificarea confruntărilor din zona Mării Negre și din apropierea frontierei României a dus, în ultimele zile, la creșterea numărului de intervenții și a măsurilor de monitorizare desfășurate de structurile de apărare. Ministerul Apărării Naționale (MApN) a transmis că, în acest moment, nu există indicii privind o creștere a nivelului de risc pentru populația României.

Ministerul Apărării Naționale a precizat că intensificarea confruntărilor din zona Mării Negre și din proximitatea frontierei României generează efecte colaterale care au determinat, în ultimele zile, creșterea numărului de intervenții și a măsurilor de monitorizare și supraveghere.

„Intensificarea confruntărilor din zona Mării Negre și din proximitatea frontierei României generează efecte colaterale care, în ultimele zile, au determinat creșterea numărului de intervenții și a măsurilor de monitorizare și supraveghere desfășurate de structurile Ministerului Apărării Naționale. Fragmentele identificate pe teritoriul României sunt cercetate de echipe specializate, potrivit procedurilor în vigoare. În acest moment, nu există indicii privind o creștere a nivelului de risc pentru populația României. Ministerul Apărării Naționale monitorizează permanent situația din proximitatea frontierelor și adaptează măsurile de protecție și intervenție în funcție de evoluția acesteia”, a transmis MApN.

Potrivit ministerului, forțele și mijloacele aflate în serviciul de Poliție Aeriană, sistemele de supraveghere radar și structurile specializate sunt pregătite permanent să reacționeze în funcție de evoluția situației de securitate.

Două drone au fost descoperite, vineri, în județul Tulcea. Prima a fost găsită în apropierea localității Greci, în Munții Măcinului. La fața locului au fost identificate și urme de combustie pe o suprafață limitată. A doua dronă a fost descoperită în zona localității Plauru. Fragmentele identificate pe teritoriul României sunt cercetate de echipe specializate ale autorităților, potrivit procedurilor în vigoare.

Joi, o altă dronă a fost descoperită în apropierea stabilopozilor din stațiunea Costinești. Descoperirile au avut loc în contextul intensificării confruntărilor din zona Mării Negre și din apropierea frontierei României, situație care a determinat creșterea numărului de intervenții și a măsurilor de monitorizare și supraveghere ale structurilor Ministerului Apărării Naționale.