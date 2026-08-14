Ne puteam aștepta ca drona de la Tulcea să fie o „ambulanță neagră”. Autoritățile n-au detectat-o și abia au găsit epava

Timp de peste 5 ore echipe ale MApN și ISU Tulcea au cautat urme ale dronei despre care se spunea că a căzut în zona localității Luncavița în această dimineață. În jur de ora 17.00 Ministerul Apărării a anunțat că a găsit urmele aparatului.

Trebuie spus că ore întregi nu a existat nicio informare oficială care să ateste faptul că o dronă a păruns în spațiul aerian al României, a căzut și a explodat într-o pădure din zona tulceană menționată. Totul se baza pe relatările câtorva localnici.

După experiența cu „ambulanța neagră”, cu „pietrele care cad pe case” sau „zgomotele sinistre de lângă pădurea clujeană”, zvonuri propagate din când în când în societate, dar niciodată probate ca reale, ne așteptam ca și drona de la Tulcea din această vineri să fie o iluzie.

Premierul Bolojan a fost primul care ne-a spus că „ne putem aștepta la astfel de incidente cu război la graniță”, cu faptul că dronele care zboară jos nu pot fi interceptate de radar. Ministrul Radu Miruță nu s-a arătat prea implicat și nici agitat că a mai picat o dronă, ci și-a văzut de alte activități. Lejeritatea lor ne putea îndemna să ne gândim că e posibil să fie doar o zvonistică deoarece nu se găsea nicio probă să confirme vorbele câtorva localnici.

Totul a fost declanșat de un apel a numărul 112, în dimineața de 14 august, prin care un bărbat semnala că a văzut o dronă pe cer care s-a îndreptat spre o pădure, a explodat când s-a prăbușit și s-a produs un incendiu.

Din acel moment au fost anunțate MApN și IGSU, au fost mobilizate echipe. Reporterii din presa locală s-au deplasat la fața locului. Câțiva loclanici filmați au declarat ba că au auzit zgomotul dronei pe cer, ba că au auzit explozia și au văzut incendiu în pădure.

Ministerul Apărării Naționale a transmis un comunicat de presă. Afirma că „a fost informat vineri, 14 august, cu privire la semnalarea, prin apel la numărul unic de urgență 112, a unei drone căzute în zona localității Luncavița, județul Tulcea, la 5 km de frontiera cu Ucraina”.

Lucru cel mai important din informare: „ținta aeriană nu a fost detectată de sistemele de supraveghere radar ale MApN, aceasta evoluând la o înălțime foarte mică”.

Reprezentanții Armatei ai făcut și precizările din apelul telefonic: „Drona s-a prăbușit într-o zonă împădurită și, din informațiile preliminare, nu a provocat victime sau pagube materiale”.

De unde știa Armata că nu a provocat victime și pagube, când nu știa nici locul unde se prăbușise drona?

Alerta aeriană a încetat la ora 12.30. Oricum, o echipă a început să o caute cu un elicopter IAR PUMA 330 SOCAT.

Tot dimineață, ISU Tulcea a transmis că incendiul nu mai este vizibil, iar echipe formate din pompieri de la Secția Măcin și rangeri caută locul prăbușirii, aparatul fiind posibil să fi căzut în zona localității Greci.

În jurul orei 17.00, MApN a anunțat că resturi ale dronei au fost găsite în pădurea de lângă Greci, iarba fiind atinsă de combustie, dar nu s-ar fi produs o explozie urmată de incendiu.

Resturile găsite vor fi „neutralizate, dacă situația o impune” și apoi vor fi cercetate în laborator. Probabil vom afla (aproximativ) de unde provine aparatul.

„La acțiunile de căutare și identificare au participat o echipă a Ministerului Apărării Naționale, pompieri militari, echipaje ale Poliției de Frontieră și personal al ocolului silvic.

În zona în care au fost identificate resturile au fost constatate urme de combustie pe o suprafață limitată”, se arată în mesajul MApN .

Începem să ne obișnuim cu scenariul și cu ideea că aceste aparate nu pot fi detectate de radar.