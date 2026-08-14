Sorin Grindeanu, liderul PSD și președintele Camerei Deputaților, a declarat că premierul interimar Ilie Bolojan și USR au făcut o obsesie pentru social-democrați. Grindeanu a invocat datele INS și Eurostat privind evoluția economiei, a vorbit despre deficit, taxe și prețul energiei și a susținut că România a ajuns pe penultimul loc în Uniunea Europeană în privința creșterii economice.

Sorin Grindeanu și-a început mesajul adresat premierului interimar Ilie Bolojan și reprezentanților USR printr-o referire la ceea ce consideră a fi preocuparea constantă a acestora pentru PSD.

„Este clar. Bolojan și gașca useristă au dezvoltat o tulburare obsesiv-compulsivă pentru PSD. Ați spoliat românii, ați prăbușit economia și ați sufocat firmele. Opriți-vă! Terminați în a mai mesteca lozinci stupide cu PSD dimineața, la prânz și seara.

Chiar nu vă pică greu la stomac să vedeți că datele INS și Eurostat spun că aveți două trimestre de cădere economică și două de stagnare?!”, a scris liderul PSD.

Grindeanu a prezentat apoi mai multe cifre referitoare la evoluția economiei în primul semestru din 2026.

„Doar în primul semestru din 2026:

PIB real: -1,6% pe seria ajustată sezonier.

PIB: -0,8% pe seria brută.

V-ați făcut bugetul pe +1% creștere economică. După șase luni suntem la -0,8%.

Îți lipsesc aproape 40 DE MILIARDE, Ilie! Mai crești niște taxe?! Vindem niște acțiuni la companii strategice?! Mai stingem lumina prin casele românilor, cum facem?!”, a transmis Sorin Grindeanu.

Liderul PSD a făcut referire și la prețul energiei, precum și la perioada în care PNL și PSD au deținut responsabilitatea pentru Ministerul Energiei.

„Plătim 500 de euro pe MWh la bulgari și voi încă o țineți langa cu PSD?! După ce voi de la PNL ați avut 90 de luni Ministerul Energiei și PSD doar 10 luni?! Și după ce Miruță 2 cm s-a făcut de toată ocara jucându-se stupid cu stâncile și barjele pe Dunăre?!”, a scris Grindeanu.

În continuarea postării, Sorin Grindeanu a comparat evoluția actuală a economiei României cu situația de la momentul în care, potrivit afirmației sale, țara avea una dintre cele mai mari creșteri economice din Uniunea Europeană.

„Adevărul este simplu: ați preluat o țară cu a doua creștere economică din UE și ați dus-o pe penultimul loc. Doar România și Irlanda au scădere economică din toată Uniunea Europeană. Ați distrus și ați îngropat orice speranță. E tot ce v-a ieșit de minune...Va fi o binecuvântare pentru țara noastră când vom scăpa de această pestă haștagistă...iar asta va fi foarte curând!”, a scris Grindeanu.