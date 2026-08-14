Bolojan cere un pact politic pentru investițiile din energie

Cei aproximativ 600 de MW care nu mai sunt disponibili după oprirea Unității 2 de la Cernavodă urmează să fie înlocuiți prin producția de energie fotovoltaică și eoliană, prin intrarea în producție a grupului de la Rovinari și prin importuri, a declarat premierul demis Ilie Bolojan.

„Cei 600 de MW pe care îi pierdem prin închiderea unității 2 de la Cernavodă urmează să fie înlocuiți. Am luat măsuri pentru a asigura funcționarea normală în condiții de criză a sistemului energetic.

Deficitul va fi acoperit din componenta de fotovoltaic și eolian, intrarea în producție de săptămâna viitoare a grupului de la Rovinari, care va acoperi jumătate din deficit, din importuri. Sistemul nu are probleme de funcționare.

Mulțumesc românilor care au consumat cu măsură energia electrică în perioada de seară”, a declarat Ilie Bolojan.

Bolojan cere un pact politic pentru sectorul energetic, despre care spune că ar trebui menținut mai mulți ani pentru ca măsurile și investițiile să producă rezultate

„În domeniul energetic, în afară de a răspunde la crize, lucrurile se rezolvă prin politici stabile pe termen lung, prin proiecte de investiții serioase, printr-o atitudine predictibilă și responsabilă.

Este nevoie de măsuri pe care le voi puncta încă o dată. Este nevoie de un pact politic care să fie menținut cel puțin câțiva ani pentru a putea vedea rezultate serioase”, a afirmat Bolojan.

Unul dintre proiectele menționate de Ilie Bolojan vizează creșterea debitului de apă disponibil pentru centrala nucleară de la Cernavodă. Premierul demis a spus că proiectul are studiul de fezabilitate finalizat de opt ani și toate avizele necesare.

„Un element important este legat de producția pe nuclear. Vedem ce înseamnă să nu ai un debit de apă suficient la Cernavodă.

Este nevoie să punem în practică proiectul care are studiul de fezabilitate terminat de opt ani, care are toate avizele, inclusiv cele de mediu. Proiectul urmărește creșterea debitului pe Dunărea Veche, astfel încât să fie aproape dublat, pentru a asigura cantitatea de apă necesară.

Nu putem vorbi de proiectele 3 și 4 dacă lucrarea nu este realizată”, a declarat premierul.

Prima ședință a comitetului interministerial pentru acest proiect a avut loc vineri dimineață. Potrivit acestuia, dacă datele tehnice vor fi considerate fezabile, indicatorii tehnico-economici vor fi actualizați pentru ca proiectarea și execuția să poată începe cât mai repede.

„Am avut azi dimineață prima ședință a comitetului interministerial. Dacă datele sunt fezabile, vom actualiza indicatori tehnico-economici, îi vom aproba din nou pentru a demara cât mai repede posibil proiectarea și execuția pentru a avea apa nu prin improvizații ci prin proiecte serioase, dar pentru asta înseamnă doi-trei ani de zile de lucru serios.

Asigurarea finanțării trebuie făcută din bugetul național. Ministerul Transporturilor a supracontractat cu 300% proiectele pe fonduri europene. Lucrarea este strategică și trebuie pusă în practică cât mai repede”, a spus Ilie Bolojan.

O altă direcție indicată de premierul demis este finalizarea investițiilor în centralele de producție a energiei în bandă de la Iernut și Mintia.

„Al doilea element este finalizarea investițiilor pentru producția în bandă, cele două centrale de la Iernut și de la Mintia. Am convenit cu directorii de la Romgaz ca centrala de la Iernut să injecteze primele cantități la sfârșitul acestui an.

Cele două centrale au o putere importantă care va depăși 1500 de MW. Reprezintă peste 20% din energia necesară sistemului național.

Toate proiectele care țin de centrale pe gaz trebuie susținute”, a arătat premierul demis.

A treia direcție prezentată de Bolojan privește dezvoltarea capacităților de stocare. Premierul demis a susținut că România nu a luat suficiente măsuri în ultimii ani pentru a crește capacitatea de stocare a energiei.

„A treia direcție ține de creșterea capacităților de stocare. În acești ani nu am luat măsuri pentru creșterea capacităților de stocare”, a arătat Ilie Bolojan.