Un asistent medical de la Spitalul de Psihiatrie din Gătaia, județul Timiș, a fost trimis în judecată pentru trafic de influență, după ce ar fi solicitat 900 de euro de la aparținătorul unui pacient internat în unitatea medicală, potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș.

Banii ar fi fost ceruți în schimbul unei intervenții pe lângă medicul șef al secției, care avea competența de a decide dacă internarea pacientului trebuie continuată.

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș, fapta ar fi avut loc în cursul lunii iunie 2026. Asistentul medical ar fi pretins suma de bani susținând că poate interveni pe lângă medicul responsabil pentru a determina menținerea pacientului în spital.

Anchetatorii susțin că persoana acuzată ar fi creat astfel impresia că deciziile personalului medical cu atribuții relevante în privința internării unui pacient pot fi influențate prin intervenții realizate în afara procedurilor legale.

„În cursul lunii iunie 2026, inculpatul, în calitate de asistent medical, a pretins suma de 900 euro de la aparținătorul unui pacient internat în cadrul Spitalului de Psihiatrie Gătaia”, a transmis Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș.

Conform procurorilor, suma ar fi fost solicitată pentru ca asistentul să intervină pe lângă medicul șef al secției, singurul care avea prerogativa de a aprecia oportunitatea continuării spitalizării pacientului.

Fapta pentru care acesta a fost trimis în judecată este încadrată la trafic de influență, respectiv pretinderea unor bani în legătură cu promisiunea unei intervenții pe lângă medici ai unei unități spitalicești.

Dosarul a fost înaintat Tribunalului Timiș, instanța competentă să soluționeze cauza.

Asistentul medical va fi judecat sub control judiciar. Trimiterea în judecată reprezintă etapa în care procurorii sesizează instanța cu acuzațiile formulate în urma anchetei, iar vinovăția inculpatului urmează să fie stabilită de judecători.