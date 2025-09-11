Justitie Bărbatul care făcea trafic de inluență și promitea intervenții la Tribunalul București, DNA și EPPO, arestat







Bărbatul care făcea trafic de influență și promitea că poate să intervină pe lângă Tribunalul Bucutești, DNA sau EPPO a fost arestat astăzi. El va sta după gratii pentru 30 de zile, decizia a fost luată de magistrații de la Curtea de Apel București.

Decizia nu este definitivă, poate fi atacată, iar în acest caz, se va ajunge la Curtea Supremă. Personajul în cauză, Cristinel Militaru, fost cadru al armatei române, a fost reținut de procurorii DNA pentru trafic de influență, în timp ce primea suma de 60.000 de euro.

Flagrantul a fost făcut miercuri, iar unul dintre anchetatori, aflat sub acoperire, îl convinsese pe inculpat că este un colaborator al omului de afaceri Jean Paul Tucan din Constanța. Care nu are nicio calitate în acest dosar.

Miitaru i-a avut alături pe Ionuț Lăzărescu și Luminița Stavarache, personaje despre care a spus că sunt „agenți ai structurii informative fictive pe care o conduce”.

Lăzărescu era șoferul lui Militaru și transporta, totodată, documentele pe care acesta le folosea atunci când se străduia să-i convingă pe cei interesați că poate să cumpere influență. De asmenea, Luminița Stavarache este persoana prin intermediul căreia se realizează comunicarea telefonică cu investigatorul sub acoperire.

„La data de 10.09.2025, în jurul orei 15:22, fostul cadru din MApN s-a întâlnit cu investigatorul sub acoperire în complexul turistic Razelm Luxury Resort situat pe raza comunei Jurilovca, județul Tulcea.

În local cei doi s-au așezat la aceeași masă și au discutat iar după aproximativ 5 minute fostul militar a chemat-o în încăpere și pe apropiata sa, căreia i-a cerut să ia banii pe care investigatorul sub acoperire îi avea într-o geantă de mână.

Suspecta a luat de la investigatorul sub acoperire suma de 60.000 de euro (pusă la dispoziția investigatorului sub acoperire de către organele de urmărire penală din cadrul Direcției Naționale Anticorupție), bani pe care aceasta i-a introdus într-un rucsac de culoare maro după care a părăsit încăperea.

Banii au fost transmiși la vedere, fiind luați de pe masă de către suspectă, înveliți în materiale textile și introduși în rucsac.

Mihail-Cristinel Militaru a rămas la discuții împreună cu investigatorul sub acoperire iar după aproximativ o oră și jumătate inculpatul a părăsit clădirea.

În momentul în care inculpatul Mihail-Cristinel Militaru și suspecții Luminița Stavarache și Ionuț Lăzărescu s-au reîntâlnit în curtea complexului turistic menționat, au fost surprinși de către organele de cercetare penală, rucsacul în care se găsea suma de 60.000 de euro fiind în continuare asupra suspectei Luminița Stavarache”, conform anchetatorilor.