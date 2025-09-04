Politica Încă o şansă pentru „Moldova Mare”. Curtea Supremă şi-a revizuit propria decizie







Republica Moldova. După ce pierduseră orice speranţă că va participa la alegerile parlamentare din 28 septembrie, partidul „Moldova Mare”, condus de fostul procuror anticorupţie Victoria Furtună, va fi înregistrat în cursa electorală. Curtea Supremă de Justiţie (CSJ) şi-a revizuit miercuri, 4 septembrie, propria decizie prin care blocase formaţiunea afiliată lui Ilan Şor să ajungă în Parlament.

Mai întâi, Comisia Electorală Centrală (CEC) a refuzat să înregistreze partidul Victoriei Furtună pe motiv că a inclus în lista electorală o persoană cu antecedente penale nestinse.

Curtea de Apel Centru a admis contestaţia depusă de formaţiunea controlată de Ilan Şor pe motiv că CEC nu a oferit partidului posibilitatea de a-şi corecta greşeala. Peste câteva zile, CSJ a casat hotărârea Curții de Apel Centru și a respins acțiunea depusă de Partidul „Moldova Mare” împotriva Comisiei Electorale Centrale (CEC).

În decizia CSJ, care a fost revizuită, se menţiona că este irevocabilă.

Decizia din 4 septembrie a fost luată de acelaşi complet de judecată care, cu câteva zile în urmă, a dat dreptate CEC-lui în litigiul cu partidul „Moldova Mare”.

Mai întâi CSJ a dat dreptate CEC-lui că Partidul Politic „Moldova Mare”, prezentând lista candidaților la funcția de deputat în Parlament, fără a verifica corespunderea acestora condițiilor de eligibilitatea, a acționat cu rea-credință.

Iar sancțiunea aplicată pentru această omisiune nu poate fi considerată neproporțională în raport cu scopul legitim urmărit. Şi anume de organizarea şi desfășurarea procesul electoral în deplină concordanță cu normele imperative ale legislaţiei.

„Măsura adoptată de Comisia Electorală Centrală este adecvată, necesară și proporțională cu scopul legitim urmărit. Partidul Politic „Moldova Mare”, cunoscând prevederile legale, urma să depună diligență şi să includă în lista candidaților doar persoanele care întrunesc condițiile de eligibilitate”, au motivat magistraţii CSJ prima decizie.

În motivarea deciziei din 4 septembrie, magistraţii CSJ au invocat că motivele prezentate de Comisia Electorală Centrală nu se încadrează în temeiurile prevăzute de Codul administrativ.

De această dată, instanţa a considerat că la soluționarea cererii de înregistrare, CEC trebuia să ofere partidului posibilitatea de a corecta lista candidaților.

Conducerea partidului „Moldova Mare” a adus acuzaşii dure în adresa guvernării după ce i s-a refuzat înregistrarea în cursa electorală.

„Se încearcă să fim privați de dreptul la adevăr și la dreptate. Ni se interzice să fixăm, ni se ascund documentele, se ignoră legea. Dar eu nu voi ceda: partidul „Moldova Mare” va lupta până la capăt pentru dreptul fiecărui cetățean la alegeri corecte și la viitorul țării sale”, a comenta Victoria Furtună decizia CEC.

Ulterior, partidul „Moldova Mare” a acuzat CEC că a tăinuit informaţia privind neajunsurile legate de candidatura Cristinei Cipovenco.

Cutia Pandorei pentru partidul condus de Victoria Furtună prin includerea în lista electorală unui candidat cu antecedente penale nestinse. Este vorba de incuderea în listă, pe poziţia 42, a Cristinei Cipovenco din oraşul Drochia.

La 14 februarie 2025, Judecătoria Drochia a găsit-o vinovată pe Cristina Cipovenco de violenţă în familie. Conform sentinţei, femeia l-a bătut şi la muşcat de mână pe soţ, care venise să o felicite cu ziua de naştere. Cristina Cipovenco s-a ales cu o pedeapsă de 113 ore de muncă în folosul comunităţii.

Victoria Furtună este fostă procuroare anticorupție, cu aproape două decenii de experiență în domeniu. A părăsit sistemul în martie 2024, în urma unui scandal public. Ea a acuzat atunci Serviciul de Informații și Securitate (SIS) că ar fi inclus-o în lista persoanelor considerate „o amenințare la adresa securității naționale”.

În toamna aceluiași an, Victoria Furtună a candidat independent la alegerile prezidențiale din 20 octombrie 2024. Cu doar o zi înaintea scrutinului, Ziarul de Gardă a publicat o investigație. În aceasta, Furtună apărea ca fiind una dintre beneficiarele din schemele lui Șor. La scrutinul prezidențial, pentru Furtună au votat 4,45% din alegători.

Pe 18 martie 2025, Furtună a preluat conducerea Partidului „Moldova Mare”, devenind oficial lider politic. În data de 16 august, la două zile după o vizită în Federația Rusă, Furtună a depus actele la CEC pentru participarea partidului Moldova Mare la alegerile parlamentare din toamnă. Într-un mesaj public, ea a declarat că își dorește o funcție în Legislativ.

Totodată, numele Victoriei Furtună figurează pe lista de sancțiuni adoptată de Uniunea Europeană pe 15 iulie 2024. UE a vizat șapte politicieni și trei organizații. Acestea erau acuzate de acțiuni menite să submineze stabilitatea Republicii Moldova.