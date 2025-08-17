Justitie Chișinău: Protest neautorizat al organizației „Șor”, 69 de persoane reținute







Republica Moldova. Un protest neautorizat, organizat sâmbătă dimineața, 16 august, în preajma Gării din Chișinău de către organizația criminală „Șor”, s-a încheiat cu reținerea a 69 de participanți și întocmirea a aproape 150 de procese-verbale. Potrivit Inspectoratului General al Poliției (IGP), acțiunea a generat dezordine publică, blocaje în trafic și implicarea minorilor.

Potrivit Inspectoratului General al Poliției (IGP), au fost întocmite procese verbale pentru diverse contravenții, printre care huliganism, încălcarea legislației privind întrunirile și consumul de alcool în locuri publice.

„Chiar dacă s-a adunat un flux mic de persoane dezorientate”, acestea au provocat disconfort în trafic, au consumat alcool și au implicat minori, aducând în același timp obiecte și materiale electorale fără acte de proveniență, precizează sursa citată.

De asemenea printre incidentele înregistrate s-au numărat blocarea benzilor de circulație și simularea unor accidente rutiere. Totodată, distrugerea geamului unei mașini a oamenilor legii; tentative de camuflare a corturilor prin valize sau intermediul taximetriștilor.

Din cele aproape 150 de procese verbale întocmite, 60 au fost aplicate pentru coruperea privind întrunirile organizate. 67 – pentru încălcarea regulilor de exploatare a vehiculelor, 12 – pentru huliganism și două - pentru consumul de băuturi alcoolice în locuri publice și apariția în astfel de locuri în stare de ebrietate.

Poliția precizează că aproximariv 60 de persoane au renunțat să participe imediat după sosirea la locul protestului, iar restul celor care au încălcat legea au fost identificați și urmează să fie documentați. La inspectorat au fost conduși 69 de participanți la acțiunea ilegală.

„Din cauza încercărilor constante ale grupării criminale „Șor” de a crea provocări și destabilizare, Poliția a fost nevoită să sporească vigilența, inclusiv în traficul de pe drumurile naționale”, se arată în comunicatul instituției.

Oamenii legii fac apel la toți cetățenii să respecte legea și să nu se lase atrași în ilegalități mascate cu promisiuni financiare.

Amintim că sâmbătă, 16 august, zeci de cetățeni au ignorat avertismentele autorităților de a nu participa la proteste ilegale, pentru că riscă să fie amendați, și s-au adunat la Gară, răspunzând la îndemnul condamnatului Ilan Șor, care i-a chemat să protesteze „nonstop” împotriva guvernării.

Susținătorii oligarhului fugar Ilan Șor au instalat, sâmbătă-dimineață, 16 august, corturi pe peronul Gării din Chișinău, în cadrul unui protest anunțat de Blocul „Victorie”. Manifestația nu a fost autorizată, iar forțele de ordine prezente la fața locului au intervenit imediat, demontând corturile și escortând mai mulți participanți la inspectoratele de poliție.

Blocul „Victorie”, formațiune lansată de Șor la Moscova, a publicat imagini în care se vede cum mai mulți tineri sunt ridicați de polițiști. Unul dintre posturile de televiziune apropiate lui Șor a scris pe Telegram că protestatarii au ajuns cu trenul în Gara din Chișinău, iar pe peron urma să aibă un flashmob în susținerea bașcanei de la Comrat Evghenia Guțul.