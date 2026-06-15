Mii de persoane au protestat duminică în Geneva împotriva summitului G7 care începe în stațiunea franceză Evian, iar manifestația s-a transformat în confruntări cu forțele de ordine, incendieri și acte de vandalism, potrivit informațiilor furnizate de Deutsche Welle.

Protestatarii au aruncat cu sticle, pietre și petarde în direcția polițiștilor, în timp ce autoritățile au intervenit cu gaze lacrimogene și tunuri cu apă.

Evenimentele au avut loc cu o zi înaintea reuniunii liderilor celor mai dezvoltate șapte economii ale lumii, programată să înceapă luni în Franța.

Incidentele evidențiază tensiunile care însoțesc frecvent summiturile G7, unde grupurile antiglobalizare și organizațiile de stânga critică politicile economice ale marilor puteri.

Potrivit informațiilor publicate de Deutsche Welle și confirmate de agențiile Reuters și AFP, aproximativ 20.000 de persoane au participat la manifestația organizată de o coaliție anti-G7 formată din mai multe organizații care contestă capitalismul global și efectele globalizării.

Marșul s-a desfășurat inițial fără incidente majore. Pe parcursul după-amiezii însă, grupuri de protestatari au început să distrugă elementele de protecție montate pe vitrinele magazinelor și să spargă geamurile unor clădiri.

Mai multe persoane au atacat cu obiecte contondente proprietăți private și au aruncat proiectile către forțele de ordine. În timpul violențelor, un automobil Tesla a fost incendiat pe una dintre străzile orașului.

Martori citați de agențiile internaționale au declarat că au fost vizate inclusiv clădiri asociate Organizației Națiunilor Unite, inclusiv sediul dedicat telecomunicațiilor, unde au fost lansate fumigene și materiale pirotehnice.

Autoritățile elvețiene au mobilizat mii de polițiști și membri ai forțelor de securitate înaintea protestului, anticipând posibile incidente. Geneva se află la aproximativ 50 de kilometri de Evian, localitatea franceză care găzduiește summitul.

🇨🇭Incidentes entre manifestantes y la policía por la cumbre del G7 en Ginebra, Suiza. pic.twitter.com/T4VCy6eJxj — Ernesto Madrid (@JErnestoMadrid) June 15, 2026

Pe măsură ce violențele s-au extins, poliția a intervenit pentru dispersarea grupurilor agresive. Forțele de ordine au utilizat gaze lacrimogene și tunuri cu apă pentru a restabili controlul în zonele afectate.

Confruntările s-au concentrat în special în apropierea unor clădiri internaționale și în zonele centrale ale orașului, unde protestatarii au ridicat baricade improvizate și au încercat să împiedice deplasarea dispozitivelor de securitate.

Administrația locală din Geneva a explicat că manifestația s-a desfășurat pe teritoriul elvețian după ce autoritățile franceze au refuzat emiterea autorizațiilor necesare pentru organizarea unor proteste în apropierea locului unde are loc summitul G7.

Decizia Franței a determinat organizatorii să mute protestul peste graniță, într-un oraș aflat suficient de aproape de Evian pentru a atrage atenția asupra reuniunii internaționale.

Această situație a condus la concentrarea unui număr mare de manifestanți în Geneva, transformând orașul într-un punct central al mobilizării anti-G7.

Protestele împotriva summiturilor G7 au devenit o constantă în ultimele decenii. Organizațiile participante susțin că grupul celor șapte economii dezvoltate promovează politici care favorizează marile corporații și accentuează inegalitățile sociale la nivel global.

Printre principalele teme invocate de protestatari se numără:

efectele globalizării economice;

creșterea inegalităților sociale;

schimbările climatice;

influența corporațiilor asupra politicilor publice;

conflictele internaționale și cheltuielile militare.

Anti-#G7 #protests In #Geneva ; multiple clashes have been taking place for several minutes between demonstrators and police, around the UN in Geneva. pic.twitter.com/lTjinGAZKX — Cityintel (@Cityintel1) June 14, 2026

Organizatorii manifestației au prezentat protestul ca pe o demonstrație împotriva modelului economic promovat de marile puteri occidentale.

Summitul G7 începe luni la Evian și urmează să se desfășoare pe parcursul a trei zile. La reuniune participă liderii principalelor economii dezvoltate, inclusiv președintele Statelor Unite, Donald Trump.

Potrivit informațiilor anunțate înaintea întâlnirii, agenda discuțiilor este dominată de două dintre cele mai importante crize internaționale ale momentului: războiul din Ucraina și conflictul din Orientul Mijlociu.

Liderii urmează să analizeze evoluțiile de securitate, situația economică globală și coordonarea pozițiilor occidentale în raport cu principalele provocări geopolitice.

Mii de persoane au protestat duminică în Geneva împotriva summitului G7 care începe în stațiunea franceză Evian, iar manifestația s-a transformat în confruntări cu forțele de ordine, incendieri și acte de vandalism. Protestatarii au aruncat cu sticle, pietre și petarde în direcția polițiștilor, în timp ce autoritățile au intervenit cu gaze lacrimogene și tunuri cu apă.

Evenimentele au avut loc cu o zi înaintea reuniunii liderilor celor mai dezvoltate șapte economii ale lumii, programată să înceapă luni în Franța. Incidentele evidențiază tensiunile care însoțesc frecvent summiturile G7, unde grupurile antiglobalizare și organizațiile de stânga critică politicile economice ale marilor puteri.