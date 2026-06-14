Președintele Emmanuel Macron și premierul Narendra Modi au arîtat din nou, duminică, starea bună a parteneriatului franco-indian, inaugurând la Nisa, în ajunul summitului G7, un salon al inovaţiei şi al tehnologiilor indiene calificate drept „de neocolit” de către preşedintele francez, relatează AFP.

Evenimentul organizat pe Coasta de Azur marchează o premieră absolută pentru mediul de afaceri asiatic și subliniază importanța strategică pe care Franța o acordă acestei relații în contextul geopolitic actual.

„Întrebarea nu este dacă India inovează, ci cine va inova alături de India”, a declarat Emmanuel Macron la deschiderea târgului „Bharat Innovates”, alături de premierul indian Narendra Modi.

Vitrină a companiilor indiene din domeniul tehnologiei, acest eveniment se desfăşoară pentru prima dată în afara Indiei, au reamintit cei doi lideri, ale căror ţări au declarat anul 2026 „anul franco-indian al inovării”.

Premierul de la New Delhi a profitat de această platformă europeană pentru a lansa o invitație deschisă către comunitatea științifică și liderii din industrie, promițând sprijin total pentru proiectele transfrontaliere.

„Invit toţi investitorii, institutele de cercetare şi antreprenorii prezenţi aici să vină în India şi să colaboreze cu noi pentru a dezvolta, din India, soluţii destinate întregii lumi”, a declarat Narendra Modi.

India a devenit „o ţară de mare importanţă în domeniul inovării, care creează ea însăşi modele revoluţionare şi care a devenit de neocolit”, a subliniat Emmanuel Macron.

Citând succesele Indiei în domeniul spaţial sau al inteligenţei artificiale, el a îndemnat francezii şi europenii să „privească India cu alţi ochi”.

„Cred, de asemenea, că indienii trebuie să privească Franţa cu interes, având în vedere atuurile noastre”, a adăugat şeful statului francez.

Apropierea dintre cele două state nu se rezumă doar la tehnologie și inovație, ci are la bază și o solidă componentă de securitate și apărare, dublată de o chimie vizibilă între liderii celor două țări.

Cei doi lideri nu au încetat să-şi afişeze buna înţelegere în ultimele luni, în special cu ocazia vizitei lui Emmanuel Macron în India din februarie. Chiar înainte, New Delhi a aprobat o comandă colosală de aproximativ o sută de noi avioane de luptă franceze Rafale pentru forţele sale aeriene.

Narendra Modi va participa, de asemenea, la summitul G7 care începe luni la Evian. El se numără printre liderii invitaţi de Franţa la anumite sesiuni ale acestei reuniuni a marilor puteri industrializate care doresc să-şi diversifice parteneriatele economice şi diplomatice.