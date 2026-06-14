O organizație veterinară din Marea Britanie atrage atenția că recomandările privind tratamentele pentru animale distribuite pe TikTok și alte rețele sociale pot deveni periculoase dacă sunt aplicate fără consultarea unui specialist. Reprezentanții organizației veterinare People’s Dispensary for Sick Animals (PDSA) avertizează că unele sfaturi promovate în videoclipuri virale pot pune în pericol sănătatea câinilor și pisicilor.

Potrivit organizației, în mediul online circulă tot mai des clipuri în care stăpânii sunt încurajați să administreze animalelor medicamente destinate oamenilor, fără a ține cont de riscurile pe care acestea le pot provoca.

PDSA atrage atenția asupra unor videoclipuri care recomandă administrarea de ibuprofen câinilor care suferă diferite leziuni sau dureri. Medicii veterinari avertizează însă că astfel de practici pot avea consecințe grave.

Specialistul, care oferă sfaturi despre îngrijirea animalelor unei comunități online de peste 400.000 de persoane, a explicat că organismele animalelor procesează medicamentele diferit față de cele ale oamenilor. Din acest motiv, un tratament considerat sigur pentru oameni poate deveni periculos sau chiar fatal pentru un animal de companie.

Medicii veterinari recomandă ca proprietarii să ceară întotdeauna sfatul unui specialist atunci când observă că animalul lor nu se simte bine. Cat Henstridge a subliniat că această regulă ar trebui respectată indiferent de informațiile găsite online.

„Când vine vorba de medicamente, profesia veterinară trebuie să fie prima opțiune. Animalele procesează medicamentele într-un mod foarte diferit față de oameni. Ceva care este sigur pentru oameni poate fi toxic sau chiar periculos pentru viața animalelor de companie”, a declarat specialistul.

Potrivit acesteia, sfaturile generale privind îngrijirea animalelor pot fi utile în anumite situații, însă recomandările legate de tratamente și medicamente trebuie tratate cu maximă precauție.

Un alt avertisment vine din partea medicului veterinar Catherine Burke, reprezentant al organizației PDSA. Aceasta a explicat că platformele sociale sunt atractive pentru proprietarii de animale deoarece oferă informații rapide și ușor accesibile, însă acest lucru nu garantează că recomandările sunt corecte sau sigure. Potrivit specialistului, urmarea unor sfaturi neverificate poate întârzia accesul la tratamentul adecvat și poate agrava starea animalului.

„Urmarea acestor sfaturi virale poate întârzia proprietarii de animale de companie să solicite îngrijire veterinară adecvată, în condițiile în care tratamentul precoce poate face o diferență semnificativă pentru sănătate și bunăstare”, a mai spus Catherine Burke.

Reprezentanții organizației recomandă ca orice problemă de sănătate observată la câini sau pisici să fie discutată cu un medic veterinar înainte de administrarea oricărui tratament, indiferent de popularitatea recomandărilor întâlnite pe internet.