Despre ce vorbește o țară seara, la știrile TV. De la Ungaria, Republica Moldova, Ucraina, la România

Vecinii de lângă noi și anatomia unei seri de televiziune publică Există o vorbă românească veche: „Vecinul de lângă casă niciodată nu te lasă.” Atunci să privim, pentru o seară, peste gard. Nu spre marile rețele americane. Nu spre Londra sau Paris. Ci spre vecinii de lângă noi: Ucraina, Republica Moldova, Bulgaria, Serbia și Ungaria.

Și apoi să ne întoarcem acasă.

Data este aceeași: 13 august 2026. Intervalul este același: 19.00–23.00, ora locală. Obiectul cercetării este același: serviciul public de televiziune.

Întrebarea pare simplă: Despre ce vorbește o țară seara?

În realitate, întrebarea taie mai adânc: Ce consideră o țară suficient de important pentru a pune în fața cetățeanului în cele mai scumpe și mai privite ore ale zilei?

O grilă nu este un tabel. Este o ierarhie a importanței Privesc această cercetare și dintr-o experiență personală. Am fost membru în Consiliul de Administrație al serviciului public de televiziune, Televiziunii Române, TVR, reprezentant ales prin vot al salariaților, în perioada mandatului de Președinte-Director General al lui Valentin Nicolau.

Acolo am învățat cum se construiește o grilă de programe. Iar datorită extraordinarei directoare economice Sabina Petre am învățat și cealaltă jumătate a ecuației: cum se bugetează.

De aceea știu că o grilă nu este o înșiruire inocentă de emisiuni.

Ora înseamnă audiență. Durata înseamnă prioritate. Bugetul înseamnă opțiune. Prime-time-ul înseamnă putere editorială. Grila este bugetul transformat în minute și minutele transformate într-o ierarhie a importanței si totul costa.

Spune-mi ce pui între 19.00 și 23.00 și voi începe să înțeleg ce crezi că trebuie să știe țara ta.

Era firesc să găsim frontul pe ecranul serviciului public ucrainean. Îl găsim.

Atacuri. Drone. Localități lovite. Evacuări. Situația militară.

Dar aici apare primul fapt care merită reținut: o țară aflată în război nu vorbește numai despre război.

În fluxul televiziunii publice apar, alături de front, energia, agricultura, transporturile, problemele sociale, concediile și viața cotidiană.

Energia este explicată prin consecințe: atacurile asupra infrastructurii, localitățile rămase fără electricitate, lucrările de refacere, necesitatea economisirii și intervalele în care consumul poate fi mutat pentru a proteja sistemul.

Agricultura nu apare ca imagine idilică a satului, ci ca producție, recoltă, hrană și economie.

Concediul și viața cotidiană pot părea aproape neverosimile într-o țară bombardată. Tocmai de aceea sunt importante. Pentru că războiul nu poate primi dreptul de a ocupa fiecare centimetru din viața unei societăți.

La ora 21.30, televiziunea publică programează dezbaterea „Un nou bilanț”, dedicată problemelor politice și sociale majore.

Există aici o lecție jurnalistică simplă. În timp ce o rachetă poate stinge lumina într-un oraș, televiziunea trebuie să-i spună omului nu numai cine a tras, ci și când se poate aprinde din nou becul. Aceasta este informația de serviciu public.

La Moldova 1, primele ore ale serii au o succesiune care merită citită ca document editorial:

19.00 — „Integrare europeană”

19.10 — Festivalul internațional de muzică clasică „DescOpera”

21.00 — „Mesager”, principalul jurnal de știri

21.30 — Știri sportive

21.50 — serial

Titlul primei emisiuni nu lasă loc echivocului:

„Integrare europeană”.

La ora 19.00.

Serviciul public introduce astfel în prime-time una dintre temele strategice fundamentale ale statului: relația cu Uniunea Europeană și drumul european al Republicii Moldova.

În agenda serviciului public apar, de asemenea, securitatea energetică, interconectarea cu piața europeană de electricitate, pregătirea pentru sezonul rece, economia, satul, agricultura, sănătatea, diaspora și patrimoniul.

Apoi, aproape două ore sunt acordate muzicii clasice.

Este o alegere editorială.

Europa. Cultura. Informația.

O țară mică își pune busola pe masă înainte de a începe jurnalul.

La televiziunea publică bulgară, jurnalul central al serii poartă titlul „Prin lume și pe la noi”.

Temele sunt foarte concrete. Guvernare: programul guvernamental și obiectivele statului până în 2030.

Energie și carburanți: situația companiei Lukoil și riscul ca evoluțiile din sector să ajungă în prețul plătit la pompă.

Euro și inflație: efectele introducerii monedei europene și evoluția prețurilor.

Război și securitate regională: atacurile rusești asupra portului ucrainean Izmail, pe Dunăre, la mică distanță de România.

Climă și siguranță: incendii, vreme severă și consecințele temperaturilor extreme.

Alimentație: controale și probleme privind siguranța produselor.

Observăm mecanismul: statul este coborât până în buzunarul cetățeanului. Euro nu rămâne la Bruxelles. Ajunge la casieria supermarketului.

Petrolul nu rămâne într-un raport economic. Ajunge în rezervor.

Inflația nu este procent. Este diferența dintre ce cumpărai ieri și ce îți mai permiți mâine.

După jurnal, grila poate trece la sport de performanță.

Informația și-a făcut treaba.

Nu trebuie mestecată patru ore pentru a părea mai importantă.

La RTS, jurnalul principal „Jurnalul” ocupă centrul serii.

Agenda serviciului public cuprinde teme foarte concrete. Economie: salariul minim și negocierile dintre stat, patronate și sindicate; finanțe: dobânda de referință a Băncii Naționale; viață cotidiană: alimentarea cu apă, traficul, trecerile de frontieră și vremea; agricultură: producția și posibilitățile de export; apărare: pregătirea infrastructurii militare și discuția despre serviciul militar;

Ucraina, evoluțiile militare și diplomatice; Dunărea: nivelurile scăzute ale fluviului și efectele economice; istorie și identitate: războaiele iugoslave, victimele, disparițiile, Dayton, memoria colectivă.

După informație, televiziunea publică face loc producției dramatice, documentarului, filmului și culturii.

Serbia pare să spună că o societate are nevoie de două oglinzi: una în care să vadă ce i se întâmplă astăzi și alta în care să nu uite ce i s-a întâmplat ieri.

O țară care își scoate memoria din prime-time riscă, într-o zi, să-și primească trecutul gata interpretat de algoritm.

Sistemul public maghiar separă mai clar funcțiile canalelor.

M1 concentrează actualitatea, iar jurnalul său, „Știrile”, urmărește Ungaria, regiunea și marile evenimente internaționale. Celelalte canale publice acordă mai mult spațiu culturii, divertismentului și altor genuri.

În agenda informațională apar constant: războiul din Ucraina; securitatea energetică și aprovizionarea cu energie; prețurile suportate de gospodării; economia și competitivitatea; agricultura și piața europeană; migrația; raporturile cu Uniunea Europeană.

Perspectiva editorială este puternic apropiată de viziunea statului maghiar și trebuie analizată critic ca atare.

Dar pentru cercetarea noastră există un fapt care nu trebuie ignorat: marile dosare sunt pe masă.

Putem contesta felul în care sunt interpretate.

Dar nu putem spune că masa este goală.

Și acum stingem pentru o clipă televizoarele vecinilor.

Ne întoarcem acasă.

România are în august 2026 toate ingredientele unei seri de televiziune excepționale.

Energie: situația sistemului energetic și problemele de producție.

Dunărea: debitul scăzut și efectele asupra economiei și energiei.

Agricultură: seceta, culturile afectate, apa.

Economie: inflația, dobânzile, carburanții și puterea de cumpărare.

Securitate: războiul din Ucraina, proximitatea frontului și incidentele din regiunea Mării Negre.

Apărare: aviația militară, programele de înzestrare, securitatea frontierelor.

Social: consecințele economice asupra gospodăriilor.

Și, peste toate, o situație politică neobișnuită.

România se află, în perioada analizată, într-o situație instituțională aparte față de statele vecine, ca urmare a demiterii Guvernului condus de Ilie Bolojan prin moțiune de cenzură în mai 2026. Executivul funcționează ulterior în regim interimar, în limitele prevăzute de Constituție, până la formarea unui nou guvern.

În contrast, Ucraina, Republica Moldova, Bulgaria, Serbia și Ungaria au, în aceeași perioadă de referință, guverne în funcție cu mandate depline, fără a fi traversat recent proceduri de demitere sau crize guvernamentale de natură similară.

Cu alte cuvinte: România nu duce lipsă de realitate. Realitatea ne ajunge.

Problema este ce facem cu ea pe ecran.

TVR păstrează Telejurnalul de la ora 19.00 și marile teme sunt prezente. Ar fi incorect să susținem contrariul. Dar dacă lărgim cadrul de la serviciul public la întregul spațiu românesc al televiziunilor de știri, începe o altă poveste. Declarația devine eveniment. Replica devine breaking news. Replica la replică primește invitați. Invitații se ceartă asupra replicii. Apoi alți invitați analizează ce au spus invitații anteriori.

Și se face ora 23.00.

Între timp: Dunărea a mai scăzut câțiva centimetri. Pământul a mai pierdut apă. Energia s-a mai scumpit. Războiul nu s-a îndepărtat niciun kilometru.

Aceasta este adevărata problemă.

Nu absența informației.

Diluția ei.

Dacă vrem să vedem diferențele fără retorică, este suficient să urmărim un singur fir: energia.

Ucraina: Unde lipsește curentul? Ce infrastructură a fost lovită? Cum protejăm sistemul? Când trebuie redus consumul?

Republica Moldova: Cum asigurăm aprovizionarea? Cum ne interconectăm cu sistemul european? Cum trecem sezonul rece?

Bulgaria: Cum evoluează piața? Ce se întâmplă cu carburanții? Cum ajunge energia în prețurile plătite de populație?

Serbia: Cât consumă gospodăria? Ce înseamnă canicula pentru sistem? Cum poate fi redus consumul?

Ungaria: De unde vine energia? Cât costă? Ce dependențe produce? Cum este legată de interesul național?

România: Producție. Cernavodă. Dunăre. Importuri. Prețuri. Industrie. Inflație.

Avem aproape toate întrebările celorlalți.

Dar există riscul să le acordăm mai puțin timp decât unei certe politice.

Aici se desparte jurnalismul de zgomot.

Știrea îți spune că există o problemă.

Jurnalismul îți explică de ce te privește.

Serviciul public îți spune ce trebuie să știi pentru ziua de mâine.

Am pornit de la o impresie: spațiul public românesc, mai ales televiziunile, discută prea multe nimicuri.

Documentarea obligă la o concluzie mai precisă.

Și un jurnalist trebuie să accepte întotdeauna verdictul faptelor, chiar atunci când îi corectează propria ipoteză.

România discută și lucruri importante.

Problema este alta.

Le pune într-un malaxor de declarații, scandal, conflict și fapt divers până când toate capătă aceeași greutate.

O criză energetică și o ceartă politică pot ajunge să fie prezentate cu aceeași febră.

Un reactor și o replică.

Seceta și un scandal.

Războiul și o declarație.

Totul devine urgent.

Și când totul este urgent, nimic nu mai este important.

Aceasta este poate cea mai periculoasă formă de sărăcire a spațiului public.

Nu cenzura faptelor.

Ci pierderea ierarhiei lor.

Televiziunea publică nu trebuie să-i spună cetățeanului ce să gândească.

Trebuie să facă ceva mult mai dificil:

să-i ofere suficientă realitate încât să poată gândi singur.

La capătul acestei seri, cele cinci ferestre ale vecinilor ne lasă câteva întrebări.

Ucraina:

Cum supraviețuim fără să încetăm să trăim?

Republica Moldova:

Încotro mergem?

Bulgaria:

Cât ne costă ziua de mâine?

Serbia:

Ce ni se întâmplă și ce nu avem voie să uităm?

Ungaria:

Cum ne apărăm interesele?

România ar putea să-și pună o întrebare mai simplă și mai grea:

Ce este cu adevărat important?

„Vecinul de lângă casă niciodată nu te lasă.”

În seara de 13 august am privit peste gard la vecinii de lângă noi.

Nu pentru a-i idealiza.

Nu pentru a-i copia.

Și nu pentru a ne biciui pe noi înșine.

Am privit fiindcă uneori fereastra vecinului funcționează ca o oglindă.

Și vezi mai limpede propria casă.

O televiziune publică nu poate opri războiul.

Nu poate ridica Dunărea.

Nu poate chema ploaia peste câmp.

Nu poate ieftini energia printr-un titlu de jurnal.

Dar poate face ceva fără de care toate acestea devin și mai greu de înțeles:

poate ține lumina aprinsă peste lucrurile care contează.

Iar într-o lume în care zgomotul se vinde atât de bine, lumina devine

și ea și ea o formă de curaj jurnalistic.