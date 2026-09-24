Autoritățile judiciare din Germania desfășoară o anchetă penală ce vizează un bărbat în vârstă de 105 ani, suspectat că a servit ca gardian într-un lagăr de concentrare pentru prizonieri de război în perioada celui de-Al Doilea Război Mondial. Acesta este acuzat de complicitate la mai multe omoruri comise în timpul regimului nazist.

Dosarul scoate din nou la iveală provocările majore cu care se confruntă sistemul de justiție din Germania în demersul de a trage la răspundere ultimele persoane implicate în atrocitățile istorice, relatează BBC.

Potrivit informațiilor furnizate de Procuratura din Dortmund, cercetările sunt în plină desfășurare și vizează activitatea pe care suspectul a desfășurat-o în complexul Stalag 326 VI K. Acesta era un lagăr destinat prizonierilor de război, amplasat în localitatea Senne din nord-vestul Germaniei. Organele de anchetă au confirmat existența procedurilor penale, însă au ales să păstreze confidențialitatea cu privire la identitatea exactă a bărbatului.

Aceasta nu este singura anchetă de acest gen deschisă recent. Un alt bărbat, suspectat de asemenea că a activat ca gardian în cadrul aceleiași facilități din Senne, a fost cercetat de procurori până în urmă cu câteva luni, când a decedat la vârsta de 99 de ani înainte de finalizarea procesului.

Complexul Stalag 326 a reprezentat unul dintre cele mai mari lagăre de prizonieri organizate de Germania nazistă. În perioada cuprinsă între anii 1941 și 1945, aproximativ o treime din totalul prizonierilor sovietici capturați și aduși pe teritoriul german au fost tranzitați prin această locație. Mulți dintre aceștia au fost ulterior trimiși în diferite zone ale regiunii pentru a fi supuși muncii forțate.

În registrele lagărului au fost figurați între 180.000 și 200.000 de prizonieri sovietici. Regimul de detenție era caracterizat printr-o cruzime extremă, deținuții fiind înfometați în mod sistematic și supuși unor rele tratamente severe. Din cauza condițiilor inumane, un număr uriaș de persoane și-a pierdut viața, zeci de mii de victime fiind îngropate în gropi comune din proximitatea complexului. Pe lângă militarii sovietici, în Stalag 326 au fost închiși și prizonieri proveniți din țări precum Franța, Polonia, Serbia și Belgia. La nivel general, din cei peste 5,3 milioane de soldați ai Armatei Roșii capturați de forțele germane în timpul conflagrației mondiale, aproximativ jumătate au murit în stare de captivitate.

Cursa contra cronometru rămâne cel mai mare impediment pentru magistrații care instrumentează dosarele privind Holocaustul și atrocitățile naziste. Vârsta extrem de înaintată a suspecților rămași în viață îngreunează sau chiar oprește procesele judiciare. În paralel cu cazul bărbatului de 105 ani, un alt fost gardian, trecut de vârsta de 100 de ani, face obiectul unei anchete separate legate de faptele comise în lagărul Stalag VI A de la Hemer.

Cu toate acestea, legislația din Germania stabilește că infracțiunile de omor și complicitate la omor nu se prescriu niciodată, oferind cadrul legal necesar pentru continuarea investigațiilor indiferent de trecerea anilor.

În ultimii ani, justiția germană a obținut mai multe condamnări simbolice în astfel de dosare istorice. În urmă cu patru ani, un fost gardian al lagărului de concentrare Sachsenhausen, ajuns la vârsta de 101 ani, a primit o pedeapsă de cinci ani de închisoare pentru complicitate la crimă. Acesta a încetat din viață în anul 2023, în timp ce formulase apel împotriva deciziei, fără a mai apuca să execute pedeapsa stabilită.

De asemenea, în anul 2022, o fostă secretară dintr-un lagăr nazist a fost condamnată pentru complicitate la omor. Aceasta a murit anul trecut, la vârsta de 99 de ani.