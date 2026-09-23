Săptămânalul francez L’Express îi consacră un amplu portret câștigătoarei scrutinului berlinez, sub titlul „Elif Eralp, noua icoană a stângii germane care visează să transforme Berlinul”. La 45 de ani, fiica unor refugiați politici turci, Eralp a dus Die Linke la 25,7% din voturi și ar putea deveni prima persoană de origine turcă aflată la conducerea capitalei germane. „Oameni ca mine nu ajung în mod normal primari în această țară”, spune ea într-un videoclip de campanie, conform flux24.

După cum explică L’Express, cheia succesului său a fost criza locuințelor: „Într-un Berlin în care chiriile aproape s-au dublat într-un deceniu, Eralp a promis să pună în aplicare referendumul din 2021 privind trecerea în proprietate publică a locuințelor deținute de marile grupuri imobiliare”. Aproximativ 220.000 de apartamente ar putea fi vizate de această schimbare radicală de politică urbană.

Publicația franceză observă totodată schimbarea profundă de imagine a Die Linke, care s-a transformat dintr-un partid asociat cândva cu pensionarii din estul Germaniei într-o formațiune politică capabilă să atragă tot mai mult electoratul tânăr și urban din marile metropole.

„Merz respinge marea promisiune a Die Linke: «Nu va exista nicio expropriere de locuințe în Germania»”, notează pe același subiect publicația spaniolă El Mundo. Cancelarul german a anunțat că guvernul federal pregătește chiar o lege specială care să împiedice asemenea măsuri radicale, argumentând că perspectiva exproprierilor ar afecta direct securitatea juridică și ar descuraja investițiile economice pe termen lung.

Elif Eralp nu pare însă dispusă să renunțe la proiectul său, susținând că măsura este legal posibilă și financiar viabilă. Cu toate acestea, miza rămâne una considerabilă: planul de naționalizare ar putea costa în jur de 20 de miliarde de euro, într-un Berlin care acumulează deja datorii de 66 de miliarde de euro.

Iar problema nu este numai financiară, subliniază ziarul spaniol: „Die Linke nu poate guverna singur și are nevoie de Verzi și de social-democrați, iar SPD se opune proiectului în forma propusă de Eralp”.