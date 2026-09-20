Cancelarul german Friedrich Merz a anunțat că își păstrează funcțiile de cancelar și președinte al CDU și că va continua programul de reforme al guvernului, după rezultatele slabe obținute de partid la alegerile din Berlin și Mecklenburg-Pomerania, transmite Tagesschau, potrivit Die Zeit.

Merz a vorbit duminică, 20 septembrie, la sediul CDU din Berlin, după publicarea primelor proiecții electorale. El a calificat rezultatul CDU din Mecklenburg-Pomerania drept „un dezastru”, dar a transmis că nu intenționează să renunțe la conducerea partidului sau la funcția de cancelar. Mesajul său a fost unul de continuitate politică și de susținere a reformelor anunțate de guvern.

Cancelarul a recunoscut fără echivoc rezultatul slab al CDU în Mecklenburg-Pomerania.

„Rezultatul din Mecklenburg-Pomerania nu poate fi cosmetizat. Este un dezastru”, a declarat Friedrich Merz după anunțarea primelor rezultate, potrivit Tagesschau.

În opinia exprimată de cancelar, CDU a fost prinsă într-o confruntare electorală dominată de SPD și AfD. Merz a făcut astfel referire la dificultatea partidului său de a se impune într-o competiție în care cele două formațiuni au concentrat o mare parte din voturi.

Rezultatul CDU în Mecklenburg-Pomerania a fost de aproximativ 5,5% în primele proiecții, în timp ce AfD a ajuns la aproximativ 37%, iar SPD la 35,5%. Pentru CDU, scorul a reprezentat cel mai slab rezultat al partidului într-un scrutin regional din perioada postbelică, potrivit Reuters.

În ciuda rezultatului electoral, Friedrich Merz a transmis că nu își schimbă poziția și că va continua să conducă atât guvernul federal, cât și CDU.

„Voi face față acestei situații în calitate de președinte al CDU și, mai ales, în calitate de cancelar al țării noastre”, a declarat Merz.

Mesajul a venit pe fondul speculațiilor privind viitorul său politic. Înaintea alegerilor, rezultatul CDU din Mecklenburg-Pomerania era considerat important și pentru poziția cancelarului în interiorul partidului, mai ales după rezultatul slab înregistrat anterior în Saxonia-Anhalt.

Merz a ales însă să răspundă rezultatului printr-un apel la continuarea activității guvernamentale, nu prin anunțarea unei schimbări de conducere.

Unul dintre principalele mesaje transmise de Friedrich Merz după alegeri a fost legat de reformele guvernului.

„Reformele trebuie să vină”, a afirmat cancelarul, potrivit Tagesschau. El a spus că Germania trebuie pregătită pentru viitor și că nu există o cale de întoarcere la situația anterioară.

Merz a insistat asupra ideii că guvernul trebuie să continue schimbările propuse, în ciuda rezultatelor electorale nefavorabile pentru CDU.

„Vreau să duc țara noastră înainte”, a spus cancelarul în timpul declarației de la Berlin. El a adăugat că Germania este capabilă să se reformeze și că succesul reformelor ar putea avea efecte asupra societății și asupra imaginii țării în exterior.

Friedrich Merz a legat continuarea reformelor și de ceea ce el a descris drept o creștere a atracției pentru politicile autoritare.

„Merg chiar mai departe și spun: aceste reforme sunt mijlocul împotriva otrăvii autoritare, care pătrunde tot mai adânc în societatea noastră prin fascinația pentru autoritarism”, a declarat cancelarul, potrivit Tagesschau.

Merz a subliniat în acest context că perioada următoare va necesita „curaj, fermitate și răbdare”. Declarația sa a indicat că intenționează să răspundă pierderilor electorale prin continuarea agendei politice asumate de guvern.

În discursul de după alegeri, cancelarul a încercat să transmită și un mesaj despre capacitatea Germaniei de a depăși perioada dificilă.

Merz a declarat că este convins că succesul reformelor nu va avea efecte doar asupra modului în care oamenii trăiesc împreună, ci și asupra imaginii pe care Germania o are despre sine și asupra percepției internaționale asupra țării.

În acest context, rezultatele alegerilor regionale nu au fost prezentate de cancelar drept un motiv pentru abandonarea programului guvernamental. Dimpotrivă, Merz a susținut că reformele trebuie continuate.