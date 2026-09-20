Primele estimări publicate după închiderea urnelor indică o schimbare importantă a raportului de forțe în două landuri din Germania: AfD conduce în Mecklenburg-Pomerania Occidentală, în timp ce Die Linke se află pe primul loc la Berlin, potrivit proiecțiilor realizate pentru televiziunea publică germană ARD de Infratest dimap, potrivit Reuters.

Scrutinul din 20 septembrie este urmărit cu atenție la nivel național deoarece rezultatele reprezintă un test pentru partidele din guvernul federal și pentru cancelarul Friedrich Merz, al cărui partid, CDU, obține un rezultat slab în ambele landuri. În Mecklenburg-Pomerania Occidentală, AfD și SPD sunt separate de numai 1,5 puncte procentuale în prima estimare.

Potrivit exit-pollului ARD, AfD este creditată cu 37% din voturi în Mecklenburg-Pomerania Occidentală, în timp ce SPD, partidul premierului regional Manuela Schwesig, obține 35,5%.

Die Linke este estimată la 7,5%, iar CDU și Verzii la câte 5,5%. BSW ar ajunge la 5%, în timp ce FDP este creditată cu numai 1,2%.

Rezultatul este important pentru CDU, care se află chiar la limita pragului electoral de 5%. Dacă estimarea s-ar confirma, partidul cancelarului Friedrich Merz ar avea unul dintre cele mai slabe rezultate ale sale într-un scrutin regional german.

AfD își îmbunătățește considerabil poziția față de alegerile din 2021, când obținuse 16,7% în acest land. Totuși, primul loc nu înseamnă automat accesul la guvernarea regională. Partidele tradiționale au exclus până acum formarea unei coaliții cu AfD.

În capitala Germaniei, prima estimare indică un avantaj mai clar pentru Die Linke.

Formațiunea este creditată cu 24,5%, urmată de CDU, cu 20%. AfD ar obține 16%, Verzii 15%, iar SPD, care guvernează Berlinul împreună cu CDU, doar 12%.

BSW este estimată la 5%, exact pragul necesar pentru intrarea în parlamentul regional, în timp ce FDP ar obține 2,5%.

Proiecția inițială a mandatelor indică 42 de locuri pentru Die Linke, 34 pentru CDU, 27 pentru AfD, 26 pentru Verzi, 21 pentru SPD și nouă pentru BSW. Aceste cifre sunt însă susceptibile de modificare odată cu numărarea voturilor.

Înaintea alegerilor, sondajele indicau deja o cursă strânsă la Berlin. Ultimul sondaj Infratest dimap publicat înaintea scrutinului, realizat între 7 și 9 septembrie, credita Die Linke cu 21%, CDU cu 20%, AfD cu 18%, Verzii cu 16% și SPD cu 12%.

Interesul alegătorilor a fost mai ridicat decât la scrutinele precedente.

La Berlin, până la ora locală 12:00 votaseră 27,9% dintre alegători, cu 4,5 puncte procentuale peste nivelul înregistrat la aceeași oră la alegerile din 2023.

În Mecklenburg-Pomerania Occidentală, participarea ajunsese la 40,7% până la ora 14:00, față de 32,5% la aceeași oră în 2021.

Creșterea prezenței a fost urmărită atent deoarece cele două alegeri au o miză care depășește administrația regională. Aproximativ 6% din populația Germaniei trăiește în cele două landuri, însă rezultatele pot influența dezbaterea politică de la Berlin.

CDU este partidul cancelarului Friedrich Merz și face parte, la nivel federal, din guvernul condus împreună cu SPD. În ambele landuri care au votat duminică, formațiunea a întâmpinat dificultăți.

La Berlin, CDU este pe locul al doilea în estimarea inițială, în spatele Die Linke. În Mecklenburg-Pomerania Occidentală, partidul este creditat cu 5,5%, ceea ce îl plasează la limita pragului electoral.

Rezultatul vine la numai două săptămâni după alegerile din Saxonia-Anhalt, unde AfD a obținut aproximativ 44% din voturi, iar CDU aproximativ 17%. Performanța formațiunii de dreapta radicală a amplificat presiunea asupra partidelor tradiționale.

La nivel național, sondajele din perioada premergătoare alegerilor regionale indicau, de asemenea, o creștere a AfD. Un sondaj Infratest dimap din 3 septembrie credita AfD cu 27%, față de 21% pentru CDU/CSU.

Rezultatele prezentate după închiderea urnelor nu reprezintă rezultatele finale. Diferențele dintre partide, în special în Mecklenburg-Pomerania Occidentală, sunt suficient de mici pentru ca ordinea să se poată modifica în timpul numărării.

În plus, configurația parlamentelor regionale nu stabilește automat viitoarele guverne. Formarea majorităților depinde de negocierile dintre partidele care trec pragul electoral și de coalițiile pe care acestea sunt dispuse să le formeze.

La Berlin, rezultatul Die Linke deschide discuții despre o eventuală schimbare a conducerii capitalei. În Mecklenburg-Pomerania Occidentală, avantajul AfD pune SPD în situația de a apăra poziția de principală forță politică a landului.

Pentru Friedrich Merz, cele două scrutine oferă însă un nou indicator al poziției CDU în estul și capitala Germaniei. Concluziile politice definitive vor depinde de rezultatele oficiale și de negocierile care vor urma.