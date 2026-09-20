Un proprietar din nordul Danemarcei a descoperit în curtea casei cea mai mare comoară de argint din perioada vikingă identificată până acum în această țară, în timp ce pregătea terenul pentru construirea unei terase, potrivit Fox News.

Descoperirea, anunțată de North Jutland Museums la 31 august, cuprinde aproximativ 700 de obiecte și fragmente și datează, potrivit arheologilor, din secolul al X-lea.

Comoara a fost găsită într-un vas de lut, iar o parte importantă a obiectelor se afla încă în recipient atunci când proprietarul a început să sape.

În total, descoperirea cântărește peste 18 kilograme de argint, depășind de aproape trei ori recordul anterior pentru o comoară vikingă de argint din Danemarca.

Proprietarul, care a dorit să rămână anonim, pregătea terenul pentru o nouă terasă pavată și îndepărta iarba, pietrele și pietrișul.

La aproximativ o jumătate de oră de la începerea lucrărilor, a lovit ceva care a produs un zgomot neobișnuit. Inițial, persoana a crezut că este vorba despre o bucată de fier sau o sârmă veche, alături de fragmente de ceramică.

Săpând cu mâinile, proprietarul a început însă să scoată din pământ mai multe obiecte metalice.

„După puțin timp, mi-am dat seama că erau bijuterii, monede și lingouri de argint”, a povestit acesta, potrivit informațiilor publicate de muzeu.

Descoperirea a fost ulterior preluată și analizată de arheologi.

Comoara conține aproximativ 700 de obiecte și fragmente. Printre acestea se află lingouri de argint, brățări, monede, fragmente de argint tăiat și un mic ciocan al lui Thor, simbol asociat religiei nordice precreștine.

Aproximativ 320 de obiecte, cu o greutate totală de circa 14 kilograme, se aflau încă în vasul de lut în momentul descoperirii. Alte piese au fost găsite în solul din jur.

Unul dintre lingouri prezintă o inscripție runică despre care cercetătorii consideră că ar fi putut avea un rol protector. Alte obiecte poartă simboluri asociate atât cu Thor, cât și cu creștinismul, inclusiv cruci.

Combinația este una dintre caracteristicile care atrag atenția cercetătorilor.

Potrivit North Jutland Museums, noul tezaur depășește vechiul record danez, deținut de comoara de la Terslev, care cântărea aproximativ 14 kilograme.

Dimensiunea noii descoperiri oferă indicii despre valoarea pe care o putea concentra un singur proprietar în perioada vikingă. Torben Sarauw, responsabil pentru patrimoniul cultural în cadrul North Jutland Museums, a declarat că persoana care a ascuns comoara trebuie să fi avut acces la resurse considerabile.

„Dimensiunea tezaurului sugerează accesul la rețele extinse de comerț, schimburi și, posibil, putere politică”, a explicat Sarauw.

Arheologul consideră că descoperirea contribuie la schimbarea perspectivei asupra rolului regiunii Himmerland în perioada vikingă.

Noua comoară nu este singura descoperire importantă realizată recent în această regiune. La începutul anului 2026, arheologii au recuperat din aceeași zonă șase brațe de aur din perioada vikingă.

Potrivit lui Sarauw, cercetătorii nu se așteptau ca regiunea să ofere și o comoară de argint de asemenea dimensiuni.

„Aproape totul în legătură cu această descoperire m-a surprins”, a spus acesta.

Arheologii analizează inclusiv posibilitatea ca noul tezaur să aibă o legătură cu o altă comoară de argint descoperită în apropiere în urmă cu mai mulți ani.

Tezaurele erau adesea îngropate pentru protejarea bunurilor în perioade considerate nesigure. În cazul descoperirii din nordul Danemarcei, motivul exact pentru care argintul a fost ascuns nu poate fi stabilit în prezent.

Sarauw a avansat ipoteza că proprietarul ar fi putut muri înainte de a se întoarce după avere, inclusiv în timpul unei călătorii sau al unei expediții peste mări. Cercetătorul a subliniat însă că aceasta este doar o posibilitate și că nu există suficiente dovezi pentru a stabili ce s-a întâmplat.

Prezența atât a simbolurilor nordice, cât și a celor creștine este, de asemenea, relevantă pentru înțelegerea perioadei în care a fost îngropat tezaurul. Secolul al X-lea a fost o perioadă de transformări importante în Scandinavia, inclusiv în ceea ce privește răspândirea creștinismului.

Proprietarul terenului nu va păstra obiectele descoperite. Conform legislației daneze privind descoperirile arheologice, comoara intră în patrimoniul statului, iar persoana care a făcut descoperirea poate primi o recompensă.

Pentru cercetători, valoarea descoperirii nu se rezumă însă la cantitatea de argint. Monedele, lingourile, bijuteriile, simbolurile religioase și inscripția runică pot oferi informații despre comerț, economie, credințe și statutul social în nordul Danemarcei în perioada vikingă