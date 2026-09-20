O reședință luxoasă din nordul Londrei a fost transformată, în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, într-un centru secret de interceptare a conversațiilor unor ofițeri germani de rang înalt, iar informațiile obținute au contribuit la operațiuni importante ale Aliaților, potrivit BBC. Trent Park House of Secrets, clădirea care a găzduit această operațiune, a fost deschisă publicului ca muzeu în iulie 2026.

Trent Park, aflat în zona Enfield din nordul Londrei, era înainte de război casa lui Sir Philip Sassoon, politician, colecționar de artă și cunoscut organizator de evenimente mondene.

După moartea acestuia, în 1939, proprietatea a fost rechiziționată de autoritățile britanice. În timpul războiului, aici au fost aduși prizonieri germani de rang înalt, inclusiv generali, care nu știau că discuțiile lor erau monitorizate.

Sassoon remodelase Trent Park în anii 1920, în stil neo-georgian, transformând proprietatea într-o reședință somptuoasă. Interioarele includeau obiecte de artă, mobilier valoros și decorațiuni care reflectau statutul social al proprietarului.

După izbucnirea războiului, această atmosferă a fost folosită în avantajul serviciilor britanice. Ofițerii germani capturați erau ținuți în condiții relativ confortabile, cu bibliotecă, cursuri de limba engleză și chiar anumite deplasări supravegheate.

Scopul era ca prizonierii să se simtă suficient de relaxați pentru a discuta între ei fără să creadă că fiecare conversație putea ajunge la serviciile de informații britanice.

În același timp, clădirea era echipată cu dispozitive de ascultare. Microfoane au fost ascunse în camere, mobilier, corpuri de iluminat și alte elemente ale proprietății. Cablurile duceau către încăperi din subsol, unde personalul specializat asculta conversațiile.

Operațiunea a evoluat pe parcursul războiului. Britanicii au constatat că interpreții care cunoșteau germana din punct de vedere academic întâmpinau dificultăți în înțelegerea argoului, jargonului militar și a diferitelor accente.

Au fost recrutați astfel numeroși refugiați vorbitori de germană proveniți din Germania, Austria și Cehoslovacia. Mulți dintre aceștia erau evrei care fugiseră din Europa aflată sub regimul nazist.

Potrivit Imperial War Museums, peste 100 de refugiați vorbitori de germană au fost recrutați în cadrul operațiunilor de interceptare. Unul dintre ei a fost Ernst Lederer, refugiat din Cehoslovacia și bunicul actriței și scriitoarei Helen Lederer.

Munca lor era strict secretă. Unii dintre acești oameni au păstrat secretul decenii întregi, iar familiile lor nu au aflat ce făcuseră în timpul războiului decât mult mai târziu.

Una dintre cele mai importante contribuții ale operațiunii de la Trent Park a fost obținerea unor informații despre tehnologia militară germană.

În 1941, ascultătorii au interceptat o conversație referitoare la sistemul german de navigație radio Knickebein, utilizat pentru ghidarea bombardierelor în timpul atacurilor nocturne. Informațiile au fost ulterior corelate cu date obținute prin alte operațiuni de informații britanice.

Și mai importantă a fost obținerea unor indicii privind programul german de dezvoltare a armelor V, inclusiv rachetele V-1 și V-2.

Informațiile referitoare la programul german de rachete au contribuit la decizia Aliaților de a ataca centrul de cercetare și testare de la Peenemünde, pe coasta Mării Baltice, în august 1943.

V-2 urma să devină prima rachetă balistică cu rază lungă de acțiune utilizată în război. Germania a început folosirea V-1 împotriva Londrei în iunie 1944, iar primele atacuri V-2 asupra capitalei britanice au avut loc în septembrie 1944.

Interceptările de la Trent Park nu au oferit doar informații militare.

În timpul discuțiilor dintre prizonieri au apărut și relatări despre crimele comise de Germania nazistă. Pentru ascultătorii evrei care își pierduseră rudele în Holocaust, aceste conversații aveau o încărcătură personală deosebit de puternică.

Unele dintre relatările au descris participarea unor militari germani la atrocități și ucideri în masă.

Informațiile nu au fost însă folosite în procesele pentru crime de război, deoarece dezvăluirea modului în care fuseseră obținute ar fi compromis metodele britanice de informații. Operațiunea de interceptare a continuat până în 1945, iar Trent Park a rămas legat de activitățile de informații și după încheierea războiului.

După război, clădirea a avut alte utilizări, inclusiv ca instituție de învățământ. Povestea operațiunii de interceptare a rămas însă mult timp puțin cunoscută publicului.

După ani de restaurare și strângere de fonduri, Trent Park House of Secrets a fost deschis publicului la 21 iulie 2026. Muzeul prezintă atât camerele restaurate ale reședinței lui Sir Philip Sassoon, cât și spațiile din subsol asociate operațiunii „Secret Listeners”.

Vizitatorii pot vedea astfel contrastul dintre viața luxoasă de la suprafață și activitatea clandestină desfășurată în subsolul aceleiași clădiri.

Potrivit muzeului, Trent Park House of Secrets este deschis în prezent de marți până duminică, între orele 10:00 și 17:00, iar ultima intrare este la ora 16:00. Muzeul este programat să rămână deschis până la 31 decembrie 2026.

Povestea Trent Park arată cum informațiile obținute din conversații aparent obișnuite puteau deveni o sursă importantă pentru serviciile britanice în timpul războiului.

Operațiunea a combinat supravegherea tehnică, exploatarea psihologică a prizonierilor și competențele lingvistice ale refugiaților care cunoșteau foarte bine societatea și limba germană.

Astăzi, camerele restaurate și încăperile de interceptare din subsol oferă publicului acces la una dintre operațiunile mai puțin cunoscute ale războiului britanic de informații.