Furnicile care apar în ghivecele cu plante de apartament nu sunt întotdeauna un semn că planta este bolnavă. De cele mai multe ori, insectele caută hrană, apă sau un loc potrivit pentru a-și construi cuibul, însă prezența lor poate indica și o problemă care merită verificată, potrivit Royal Horticultural Sociaty.

Pământul din ghivece le oferă furnicilor un mediu potrivit pentru adăpost, mai ales atunci când este uscat și nu este deranjat frecvent. Ghivecele așezate pe balcon, terasă sau lângă ferestre pot deveni, de asemenea, puncte de acces către interior.

Un alt motiv îl reprezintă hrana. Furnicile pot fi atrase de resturile organice din substrat, de apa dulce sau de secrețiile produse de unele insecte care atacă plantele.

Prezența furnicilor poate fi asociată cu apariția afidelor, cunoscute popular drept păduchi de plante. Aceste insecte se hrănesc cu seva plantelor și elimină o substanță dulce, numită „rouă de miere”, care atrage furnicile.

De aceea, atunci când apar furnici în jurul unei plante, este util să fie verificate frunzele, tulpinile și mugurii. Afidele pot fi observate ca insecte mici, grupate în colonii, iar frunzele afectate pot deveni lipicioase sau se pot deforma.

Câteva furnici observate ocazional nu reprezintă, de regulă, un motiv de alarmă. Situația merită însă urmărită dacă insectele apar zilnic, se deplasează în număr mare sau intră și ies constant din același ghiveci.

Un semn important este și starea plantei. Frunzele îngălbenite, deformate sau acoperite cu o substanță lipicioasă pot indica prezența unor dăunători. În astfel de cazuri, problema nu este neapărat furnica, ci insectele pe care aceasta le poate găsi pe plantă.

Primul pas este îndepărtarea resturilor vegetale și verificarea substratului. Ghiveciul poate fi curățat la exterior, iar planta trebuie examinată atent pentru a identifica eventualii dăunători.

Dacă furnicile au format un cuib în pământ, înlocuirea unei părți din substrat poate fi o soluție. În cazul unei infestări mai mari, este recomandată schimbarea pământului, cu grijă pentru rădăcini.

Pentru afide sau alți dăunători, tratamentul trebuie ales în funcție de insecta identificată și de tipul plantei. Nu este recomandată folosirea unor substanțe la întâmplare, deoarece acestea pot afecta frunzele sau rădăcinile.

Ghivecele trebuie menținute curate, iar resturile de frunze și alte materiale organice trebuie îndepărtate periodic. De asemenea, este util să fie verificate zonele din jurul ferestrelor, balcoanelor și teraselor, pentru a identifica eventualele căi de acces.

Udarea trebuie făcută în funcție de necesitățile plantei, fără a lăsa apă să băltească în farfuria ghiveciului. Un mediu îngrijit și verificarea regulată a frunzelor pot reduce riscul apariției unor probleme asociate cu furnicile.