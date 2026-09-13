Mădălina Apostol, fosta parteneră a omului de afaceri Nick Rădoi, a murit în noaptea de 12 spre 13 septembrie, iar vestea a stârnit o profundă tristețe în rândul celor care au cunoscut-o. Nick Rădoi a declarat că aceasta era bolnavă, însă nu a oferit detalii legate de problemele de sănătate pe care aceasta le-ar fi avut. Înainte de tragedie, Mădălina Apostol a avut și mai multe probleme juridice, fiind implicată atât într-un litigiu comercial, cât și într-un dosar penal.

Vestea morții Mădălinei Apostol a venit în jurul orei 02:00, în noaptea de 12 spre 13 septembrie. Femeia, cunoscută în lumea mondenă și pentru relația sa cu Nick Rădoi, își trăise în ultimii ani viața mai discret, departe de atenția publică.

Nick Rădoi a confirmat că fosta sa parteneră și-a luat viața și a susținut că aceasta se confrunta cu probleme de sănătate. Omul de afaceri a declarat că urma să ajungă în România luni, după ce a aflat vestea tragică.

„Da, este adevărat! Eu voi ajunge luni. S-a întâmplat acum câteva ore, la 2 dimineața. Eu nu voiam să spun nimic până nu ajung, dar s-a aflat. E adevărat că s-a sinucis. Ea era bolnavă!”, a declarat Nick Rădoi pentru Cancan.

Cei doi au avut o relație de mai mulți ani, marcată de despărțiri și împăcări. În ciuda perioadelor dificile, au continuat să păstreze legătura.

Pe lângă dificultățile personale, Mădălina Apostol a avut și probleme în instanță. O societate comercială din București, care avusese relații de afaceri cu aceasta, a chemat-o în judecată într-un litigiu referitor la respectarea unor obligații contractuale.

Nu era primul proces în care firma și Mădălina Apostol apăreau ca părți. Într-un dosar anterior, societatea solicitase despăgubiri, însă instanța respinsese cererea.

Într-o primă etapă a procesului, judecătorii au respins acțiunea ca neîntemeiată și au decis ca firma să îi plătească Mădălinei Apostol suma de 5.000 de lei, reprezentând cheltuieli de judecată, inclusiv onorariul avocatului.

„Respinge acțiunea ca neîntemeiată. Respinge cererea de chemare în garanție ca rămasă fără obiect. Respinge cererea reclamantei privind cheltuielile de judecată ca neîntemeiată. Admite în parte cererea pârâtei privind cheltuielile de judecată. Obligă reclamanta să plătească pârâtei suma de 5000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând onorariu avocațial”, a decis instanța, în primă fază.

Societatea a contestat hotărârea, însă apelul a fost respins. În urma deciziei, firma a fost obligată să achite alte cheltuieli de judecată în valoare de 4.000 de lei.

„Respinge apelul, ca nefondat. Obligă apelanta (firma – n.r.) să achite intimatei suma de 4000 lei, reprezentând cheltuieli de judecată”.

Prin urmare, în acest litigiu, Mădălina Apostol a obținut câștig de cauză.

Un alt dosar în care a apărut numele Mădălinei Apostol a avut caracter penal. Aceasta a fost judecată după un accident rutier, fiind acuzată de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Instanța a condamnat-o la plata unei amenzi penale de 3.960 de lei, calculată la 180 de zile-amendă, cu o valoare de 22 de lei pentru fiecare zi. De asemenea, femeia a fost obligată să achite 450 de lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat.

„Condamnă pe inculpata APOSTOL MĂDĂLINA-ELENA la pedeapsa amenzii în cuantum de 3.960 lei (180 zile-amendă x 22 lei) pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului. Atrage atenţia inculpatei Apostol Mădălina-Elena că, în caz de neexecutare cu rea credinţă a pedepsei amenzii, aceasta se înlocuieşte cu pedeapsa închisorii. Obligă pe inculpata Apostol Mădălina-Elena la plata sumei de 450 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii”, este hotărârea instanței.

Cu doar câteva ore înainte de tragedie, ea a redistribuit pe Facebook o fotografie mai veche cu cei doi băieți ai săi, surprinși în anul 2016, în prima zi de școală.

Cei doi copii apăreau îmbrăcați în cămăși albe, cu ghiozdanele pregătite pentru începutul anului școlar. Mădălina a însoțit imaginea de un mesaj scurt despre această perioadă.

Anterior, ea distribuise și o amintire din 2019, care o avea în prim-plan pe fiica sa, Miriam, în perioada în care aceasta mergea la grădiniță.

Copiii au ocupat un loc important în viața Mădălinei Apostol. Pe 20 august, femeia publicase o fotografie alături de fiica sa și unul dintre băieți, însoțită de mai multe inimioare.