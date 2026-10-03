Salteaua poate acumula în timp praf, transpirație, celule moarte ale pielii și alte impurități, chiar dacă lenjeria de pat este schimbată periodic. Acestea pot favoriza apariția mirosurilor neplăcute și pot crea un mediu propice pentru acarienii din praful de casă, care pot provoca simptome alergice persoanelor sensibile. Curățarea regulată a saltelei poate contribui la menținerea unui dormitor mai igienic, fără să fie nevoie de soluții costisitoare sau de echipamente speciale, potrivit The Guardian.

Una dintre cele mai simple metode de curățare este aspirarea saltelei, care ajută la îndepărtarea prafului, a scamelor și a particulelor acumulate la suprafață. Operațiunea poate fi făcută atunci când schimbi lenjeria de pat, folosind un accesoriu curat al aspiratorului, de preferat unul destinat tapițeriilor.

Este important să aspiri întreaga suprafață, inclusiv marginile, cusăturile și colțurile, unde se pot aduna particule de praf. Dacă salteaua este prevăzută cu două fețe care pot fi folosite, este recomandat să o aspiri pe ambele părți, respectând instrucțiunile producătorului.

Pentru a reduce acumularea impurităților, lenjeria trebuie schimbată periodic, iar husele de protecție pot fi spălate conform indicațiilor de pe etichetă. Aspirarea nu elimină în totalitate acarienii, însă poate reduce cantitatea de praf și de alergeni prezenți la suprafață.

Bicarbonatul de sodiu este o soluție ieftină, pe care multe persoane o folosesc pentru împrospătarea saltelelor. Acesta poate contribui la diminuarea unor mirosuri, însă nu înlocuiește curățarea propriu-zisă și nu reprezintă o metodă sigură de eliminare a acarienilor.

Pentru această metodă, salteaua trebuie să fie uscată. Se poate presăra un strat subțire de bicarbonat pe suprafață, care se lasă să acționeze aproximativ 30-60 de minute, apoi se îndepărtează cu aspiratorul. Este important ca pulberea să nu rămână în material și să nu fie aplicată în exces.

În cazul petelor, este indicat să verifici mai întâi instrucțiunile de întreținere ale saltelei. Unele materiale pot fi deteriorate de umezeală, iar folosirea unei cantități mari de apă poate favoriza apariția mucegaiului. Dacă este necesară curățarea unei pete, se poate folosi o lavetă ușor umezită, fără a îmbiba salteaua. Ulterior, aceasta trebuie lăsată să se usuce complet înainte de a pune lenjeria la loc.

Pe lângă curățarea propriu-zisă, aerisirea regulată a dormitorului contribuie la menținerea unui mediu mai sănătos. După trezire, este util să lași patul descoperit pentru o perioadă, astfel încât umezeala acumulată peste noapte să se poată evapora, înainte de a întinde din nou lenjeria.

Aerisirea încăperii ajută la reducerea umidității, iar menținerea acesteia la un nivel scăzut poate limita dezvoltarea acarienilor. Un dezumidificator poate fi de ajutor în locuințele cu umiditate ridicată, iar o husă specială, care împiedică pătrunderea alergenilor, poate reprezenta o măsură suplimentară pentru persoanele sensibile.

Dacă salteaua a fost udată, este esențial să se usuce complet înainte de reutilizare. Mirosul persistent de umezeală, petele extinse sau urmele de mucegai pot indica o problemă care nu se rezolvă prin simpla aspirare sau aplicarea bicarbonatului. În astfel de situații, poate fi necesară curățarea profesională sau înlocuirea saltelei.

Prin aspirare regulată, îngrijirea atentă a petelor și aerisirea dormitorului, salteaua poate fi menținută într-o stare bună pentru mai mult timp, folosind metode accesibile și ușor de aplicat acasă.