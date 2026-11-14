Monden

Marcel Andrei și Armina de la Insula Iubirii, nuntă pe o plajă din Tenerife. Cine a condus-o pe mireasă la altar

Marcel Andrei și Armina de la Insula Iubirii, nuntă pe o plajă din Tenerife. Cine a condus-o pe mireasă la altarMarcel si Armina. Sursa foto: Facebook
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Marcel Andrei, cunoscut drept „Maluma de România”, și Armina au devenit soț și soție și în fața altarului. Cei doi s-au căsătorit religios sâmbătă, 14 noiembrie, pe o plajă din Tenerife, în prezența familiei și a prietenilor apropiați. Unul dintre momentele speciale ale ceremoniei a fost apariția lui George Jaguarul, fostă ispită la „Insula Iubirii”, care a condus-o pe mireasă la altar.

Armina și Marcel Andrei s-au căsătorit în Tenerife

iNunta a fost organizată la mai bine de un an de la cununia civilă a celor doi. Pregătirile pentru eveniment au început cu câteva zile înainte, când Armina a plecat în Spania alături de nașa sa pentru a verifica ultimele detalii.

Și mama lui Marcel Andrei a călătorit în Tenerife, unde a fost alături de fiul ei în ziua nunții.

Ceremonia religioasă a avut loc pe plajă, într-un decor amenajat cu flori albe. Printre invitați s-a numărat și George Jaguarul, cunoscut din emisiunea „Insula Iubirii”. Acesta a avut un rol important în desfășurarea ceremoniei, fiind cel care a însoțit-o pe Armina până la altar.

Indexarea pensiilor în 2027: majorare de 7,3% sau creștere în două etape. Ce variante sunt analizate de Guvern
Indexarea pensiilor în 2027: majorare de 7,3% sau creștere în două etape. Ce variante sunt analizate de Guvern
Waze va avertiza șoferii când se apropie de bicicliști. Noua funcție folosește date transmise de dispozitivele Garmin
Waze va avertiza șoferii când se apropie de bicicliști. Noua funcție folosește date transmise de dispozitivele Garmin

George Jaguarul a împărtășit pe rețelele de socializare imagini de la eveniment.

„S-au întâlnit legendele”, a spus acesta în imaginile distribuite în mediul online. „Și unde mai exact? Oceanul negru de Tenerife”, a completat Marcel Andrei.

Insula Iubirii

Insula Iubirii. Sursa foto: Instagram

Cum au arătat mirii în ziua nunții

Armina a ales pentru nuntă o rochie albă, lungă, din satin, cu o croială mulată, bretele lăsate pe umeri și o crăpătură pe picior, completată cu detalii din dantelă.

Mireasa a purtat o coroniță și a avut un buchet din flori albe. Pentru coafură, a optat pentru bucle lejere, lăsate pe spate, iar machiajul a fost unul discret.

La rândul său, Marcel Andrei a ales o ținută adaptată atmosferei exotice din Tenerife. Acesta a purtat un costum complet alb, cu un design lejer, în locul unui costum tradițional de ceremonie.

Ce spunea Marcel Andrei despre organizarea nunții și dress code-ul invitaților

Înainte de nuntă, Marcel Andrei și Armina au oferit câteva detalii despre petrecerea pregătită în Tenerife. Cei doi estimau că vor avea aproximativ 90 de invitați, majoritatea urmând să vină din România.

Mirii au stabilit și un cod vestimentar pentru participanți, cu ținute albe și confortabile, preferabil din materiale naturale, precum inul.

„Nu am vrut să fac o nuntă așa mare, am vrut ceva frumos, exotic. Toată lumea să fie îmbrăcată în alb, preferabil în in, șlapi, lejer. O să fie ceva frumos pe plajă, la biserică, la restaurant, iar seara, petrecerea va fi în club”, declara Marcel Andrei la Știrile Antena Stars.

Cei doi au participat la „Insula Iubirii” după ce și-au oficializat relația la starea civilă, în urmă cu mai bine de un an. Experiența din emisiune s-a încheiat rapid pentru cuplu, iar Marcel și Armina și-au continuat planurile pentru nunta religioasă.

Stiri calde

17:52 - România - Polonia în Liga Națiunilor, ora 21.45. Tricolorii caută calea spre primele puncte

17:41 - Marcel Andrei și Armina de la Insula Iubirii, nuntă pe o plajă din Tenerife. Cine a condus-o pe mireasă la altar

17:41 - Fiica lui Ilie Bolojan, nuntă discretă cu un fost fotbalist de la FC Bihor. Ce lideri PNL sunt așteptați la eveniment

17:31 - Haos global de peste 24 de ore. Serviciile Microsoft au fost restabilite complet după o pană majoră care a blocat com...

17:23 - Finlanda spulberă pretențiile Moscovei privind ieșirea din NATO. Reacție dură de la Helsinki: „Este absolut scandalos”

17:14 - „Fjord”, în cursa pentru cinci premii europene. Sebastian Stan concurează pentru titlul de cel mai bun actor

HAI România!

Capcana de la Taipei/Afacerea JensenHuang

Capcana de la Taipei/Afacerea JensenHuang

Ce urmărește Rusia în negocierile cu SUA. Miza depășește războiul din Ucraina

Ce urmărește Rusia în negocierile cu SUA. Miza depășește războiul din Ucraina

Europa, ținta unui război hibrid. Scenariul prezentat de Tudor Păcuraru

Europa, ținta unui război hibrid. Scenariul prezentat de Tudor Păcuraru

Proiecte speciale