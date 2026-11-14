Marcel Andrei, cunoscut drept „Maluma de România”, și Armina au devenit soț și soție și în fața altarului. Cei doi s-au căsătorit religios sâmbătă, 14 noiembrie, pe o plajă din Tenerife, în prezența familiei și a prietenilor apropiați. Unul dintre momentele speciale ale ceremoniei a fost apariția lui George Jaguarul, fostă ispită la „Insula Iubirii”, care a condus-o pe mireasă la altar.

iNunta a fost organizată la mai bine de un an de la cununia civilă a celor doi. Pregătirile pentru eveniment au început cu câteva zile înainte, când Armina a plecat în Spania alături de nașa sa pentru a verifica ultimele detalii.

Și mama lui Marcel Andrei a călătorit în Tenerife, unde a fost alături de fiul ei în ziua nunții.

Ceremonia religioasă a avut loc pe plajă, într-un decor amenajat cu flori albe. Printre invitați s-a numărat și George Jaguarul, cunoscut din emisiunea „Insula Iubirii”. Acesta a avut un rol important în desfășurarea ceremoniei, fiind cel care a însoțit-o pe Armina până la altar.

George Jaguarul a împărtășit pe rețelele de socializare imagini de la eveniment.

„S-au întâlnit legendele”, a spus acesta în imaginile distribuite în mediul online. „Și unde mai exact? Oceanul negru de Tenerife”, a completat Marcel Andrei.

Armina a ales pentru nuntă o rochie albă, lungă, din satin, cu o croială mulată, bretele lăsate pe umeri și o crăpătură pe picior, completată cu detalii din dantelă.

Mireasa a purtat o coroniță și a avut un buchet din flori albe. Pentru coafură, a optat pentru bucle lejere, lăsate pe spate, iar machiajul a fost unul discret.

La rândul său, Marcel Andrei a ales o ținută adaptată atmosferei exotice din Tenerife. Acesta a purtat un costum complet alb, cu un design lejer, în locul unui costum tradițional de ceremonie.

Înainte de nuntă, Marcel Andrei și Armina au oferit câteva detalii despre petrecerea pregătită în Tenerife. Cei doi estimau că vor avea aproximativ 90 de invitați, majoritatea urmând să vină din România.

Mirii au stabilit și un cod vestimentar pentru participanți, cu ținute albe și confortabile, preferabil din materiale naturale, precum inul.

„Nu am vrut să fac o nuntă așa mare, am vrut ceva frumos, exotic. Toată lumea să fie îmbrăcată în alb, preferabil în in, șlapi, lejer. O să fie ceva frumos pe plajă, la biserică, la restaurant, iar seara, petrecerea va fi în club”, declara Marcel Andrei la Știrile Antena Stars.

Cei doi au participat la „Insula Iubirii” după ce și-au oficializat relația la starea civilă, în urmă cu mai bine de un an. Experiența din emisiune s-a încheiat rapid pentru cuplu, iar Marcel și Armina și-au continuat planurile pentru nunta religioasă.