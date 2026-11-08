Mira, concurentă la Insula Iubirii 2026, a publicat o serie de mesaje pe rețelele sociale după ce George, ispita cunoscută drept Jaguarul, a decis să încheie apropierea dintre ei în ediția difuzată sâmbătă. Aceasta i-a criticat comportamentul și și-a exprimat nemulțumirea față de felul în care au fost prezentate la televizor interacțiunile lor.

Mira a reacționat public după ce George s-a distanțat de ea în cadrul emisiunii de la Antena 1. Concurenta a avut cuvinte dure la adresa ispitei, acuzându-l de o atitudine nepotrivită.

În mesajele publicate online, aceasta a făcut referire atât la comportamentul lui George, cât și la alte persoane implicate în show, pe care le-a acuzat de falsitate și de dorința de a atrage atenția.

După difuzarea ediției în care George a pus capăt apropierii dintre ei, Mira a publicat un mesaj în care a criticat atitudinea acestuia.

„În ziua de azi, când bagi un vierme în seamă, și-o ia în cap și se vede fluture. Să îți faci rolul e una, să ai o atitudine de terminat e alta!”, a scris Mira.

Concurenta și-a continuat reacția cu un alt mesaj, în care a acuzat comportamentul unor persoane din emisiune.

„Multă, multă falsitate și disperare de atenție la multe personaje, mie nu-mi vine să cred!”, a continuat concurenta.

Mira a criticat și modul în care realizatorii emisiunii au prezentat relația dintre ea și George. Potrivit acesteia, telespectatorii au urmărit numai anumite momente ale interacțiunilor lor, iar selecția imaginilor ar fi putut crea o impresie diferită de ceea ce s-a întâmplat în realitate.

Concurenta consideră că felul în care au fost difuzate secvențele a pus-o într-o lumină nefavorabilă.

„Mi-ar fi plăcut să se fi dat povestea cum era, nu numai când eram eu pe Jaguarul p\*li să par o disperată, că nu era cazul!”, a transmis Mira.

Aceasta a susținut că apropierea de George nu a avut la bază o intenție stabilită înainte de participarea la emisiune.

Într-un alt mesaj, concurenta a respins ideea că ar fi intrat în emisiune hotărâtă să se apropie de o anumită persoană.

Mira a afirmat că a avut propriile motive pentru comportamentul său, fără să dorească să ofere explicații suplimentare. Totodată, a susținut că a tratat cu respect persoanele din jur.

„Eu nu am venit chitită pe nimeni, am avut niște nevoi pe care nu stau să le explic la nimeni. Eu am avut respect și bun simț față de toată lumea, dar uite așa ești luată de proastă”, a mai scris Mira.

Reacțiile au apărut după episodul în care George, cunoscut publicului drept Jaguarul, a decis să se îndepărteze de concurentă.