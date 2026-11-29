Bianca Ghiurcă a vorbit despre decizia de a-și continua căsnicia cu Prințul Marco, după experiența trăită la Insula Iubirii. Concurenta a publicat un mesaj în care a mărturisit cât de mult a afectat-o apropierea soțului său de ispita Gabriella, în timpul celor 21 de zile petrecute în Thailanda. Aceasta a respins și ideea că situația financiară ar fi influențat hotărârea de a-i mai acorda o șansă partenerului său.

Întâlnirea dintre Bianca Ghiurcă și Prințul Marco de la ultimul bonfire s-a încheiat cu decizia celor doi de a continua relația pe care au construit-o în ultimii zece ani, în ciuda situațiilor prin care au trecut în cadrul emisiunii.

În timpul confruntării finale, celor doi soți li s-a alăturat și Gabriella, ispita de care Marco s-a apropiat pe parcursul celor trei săptămâni petrecute în Thailanda.

Discuția a vizat inclusiv sentimentele dezvoltate de concurent pentru Gabriella. Marco a ținut-o de mână pe ispită chiar în prezența soției sale. Cu toate acestea, la finalul bonfire-ului, Bianca și Marco au ales să părăsească împreună emisiunea și să încerce să își refacă relația.

După încheierea experienței de la Insula Iubirii, Bianca Ghiurcă a publicat un mesaj amplu despre momentele dificile prin care a trecut în Thailanda și despre motivele care au determinat-o să își continue căsnicia. Concurenta a recunoscut că imaginile în care soțul său apărea alături de Gabriella i-au provocat multă suferință. Cu toate acestea, Bianca a spus că sentimentele pentru Marco și cei zece ani de relație au cântărit în hotărârea sa.

Aceasta a respins și eventualele speculații privind existența unor interese financiare, explicând că toate bunurile pe care le dețin în prezent au fost obținute prin eforturile amândurora.

„Parcursul meu pe Insulă a fost, fără îndoială, cea mai intensă şi dureroasă experiență din viața mea. M-a maturizat, m-a pus față în față cu cele mai mari temeri ale mele, m-a făcut să sufăr, să plâng, să mă simt trădată, umilită și, în unele momente, complet distrusă. Dar în același timp, m-a ajutat să mă regăsesc, să înțeleg cine sunt cu adevărat, care este puterea mea, cât pot duce şi cât de mult încă iubesc, în ciuda tuturor ränilor. Da, am ales să plec acasă împreună cu Marco. Am ales să îi mai dau o șansă, să încercăm să reconstruim ceea ce am clădit în 10 ani. Nu pentru bani, nu pentru confort, nu pentru vreun interes material și vreau să fie foarte clar: banii nu au avut niciodată nicio legătură cu decizia mea! Tot ceea ce avem astăzi am construit împreună, pas cu pas, cu multă muncă, sacrificii, nopți nedormite, riscuri și ambiție. Am plecat de la zero, am clădit o viață împreună, iar dacă am putut să o fac o dată, sunt sigură că aș putea să o fac din nou, indiferent de greutăți. Nu am iertat pentru bani și nu stau lângă el pentru nimic material. Am iertat pentru că iubesc. Pentru că, în ciuda tuturor greşelilor lui, încă simt că povestea noastră merită o a doua şansă. Ceea ce a făcut el acolo m-a ränit profund. M-a distrus, m-a făcut să mă simt neînsemnată, m-a dus la limitele mele. Am plâns cum nu am mai plâns de mult, am trecut printr-o durere pe care nu o poți înțelege decăt dacă o trăieşti.”, a transmis Bianca Ghiurcă.

În mesajul publicat după emisiune, Bianca Ghiurcă s-a adresat și persoanelor care dezaprobă alegerea făcută la ultimul bonfire. Soția lui Marco a afirmat că decizia de a-l ierta trebuie privită și prin prisma anilor petrecuți împreună, a dificultăților pe care le-au depășit și a lucrurilor pe care le-au realizat în timpul relației.

Bianca a mai spus că este conștientă că hotărârea sa va atrage comentarii negative, însă consideră că fiecare persoană are propriile criterii atunci când decide dacă poate trece peste greșelile partenerului. Totodată, concurenta a afirmat că își asumă decizia de a rămâne în căsnicie și că nu intenționează să își schimbe hotărârea în funcție de opiniile celor din jur.