Soacra lui Marco nu s-a mai abținut. Ce a putut să spună despre ispita Gabriella de la Insula Iubirii

Mama Biancăi Ghiurcă a criticat-o public pe ispita Gabriella, după ce aceasta a apărut la Antena Stars și a vorbit despre experiența de la Insula Iubirii și apropierea de Marco. Femeia a lăsat un comentariu ironic la o postare despre tânără, iar intervenția sa a provocat reacții în mediul online.

Relația dintre Marco și Gabriella a atras atenția telespectatorilor în sezonul actual al emisiunii Insula Iubirii. Bărbatul a participat la show împreună cu partenera sa, Bianca Ghiurcă, însă apropierea de ispită a devenit unul dintre subiectele comentate de public.

După încheierea filmărilor din Thailanda, Gabriella a participat la o emisiune difuzată de Antena Stars. Tânăra a povestit despre experiența sa în cadrul formatului televizat și a discutat inclusiv despre interacțiunile cu Marco.

Apariția sa a generat noi comentarii pe rețelele sociale. La una dintre postările în care era prezentată ispita, mama Biancăi Ghiurcă a intervenit cu un mesaj ironic, referindu-se la modul în care Gabriella interacționează cu bărbații.

„Da, ea se conectează mereu și oriunde de bărbați”, a scris mama Biancăi Ghiurcă.

Comentariul femeii a fost făcut în contextul apropierii dintre Gabriella și Marco, petrecută în timpul participării la Insula Iubirii.

Reacția mamei Biancăi Ghiurcă a fost urmată de intervenția unei alte utilizatoare, care a avut o perspectivă diferită asupra situației.

Aceasta a atras atenția că Marco era cel implicat într-o relație sentimentală cu Bianca în momentul în care a cunoscut-o pe Gabriella. Prin urmare, în opinia internautei, comportamentul concurentului ar trebui analizat separat de cel al ispitei.

Utilizatoarea a susținut că persoana care se află deja într-o relație are responsabilitatea de a respecta limitele stabilite împreună cu partenerul.