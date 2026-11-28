Avertisment din Guvern privind măsurile de austeritate. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Alexandru-Mihai Ghigiu, a declarat că Guvernul trebuie să adopte măsuri de stimulare a economiei în paralel cu reducerea cheltuielilor publice. Demnitarul a avertizat că suspendarea unor fonduri europene de aproximativ 3,4 miliarde de euro va necesita ajustări bugetare încă din acest an.

Alexandru-Mihai Ghigiu a pledat pentru schimbarea politicii economice a Executivului, susținând că reducerea cheltuielilor statului nu poate reprezenta singura soluție pentru redresarea finanțelor publice. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene a afirmat că efectele măsurilor de austeritate adoptate în ultimul an și jumătate demonstrează necesitatea introducerii unor politici care să sprijine activitatea economică.

„Cred că ceea ce trebuie să aibă în vedere Guvernul, eu, colegii mei, este să avem măsuri de relansare economică, pentru că oricât vom încerca să avem măsuri de austeritate, măsurile de austeritate, am văzut în acest an și jumătate că, practic, sugrumă economia. (...) Nu putem vorbi doar de austeritate, avem nevoie de reducerea cheltuielilor publice și, în același timp, de un boost, de o serie de măsuri pentru economie”, a declarat ministrul Alexandru-Mihai Ghigiu.

Neîncasarea unei părți din fondurile aferente cererilor de plată cinci și șase din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) va avea consecințe asupra deficitului bugetar din 2026, potrivit ministrului. Ghigiu a afirmat că Ministerul Finanțelor inclusese deja în estimările pentru acest an o parte semnificativă din cele aproximativ 3,4 miliarde de euro care urmează să fie suspendate.

Ministrul consideră însă că o parte dintre aceste fonduri ar putea fi recuperate până la sfârșitul primului trimestru din 2027.

„Cred că impactul, într-o primă fază, va fi asupra deficitului pe acest an, pentru că vom vedea, cu siguranță, o sumă, am estimat-o noi, în jur de 3,4 miliarde de euro, o vom vedea suspendată. Știu că o bună parte din această sumă, Ministerul Finanțelor și-o programase să intre în acest an. Deci va trebui să vedem o serie de ajustări pentru acest an. Dacă ne referim pentru anul viitor, eu sunt optimist că putem atrage o parte din această sumă suspendată undeva, probabil la finalul lunii martie”, a afirmat Alexandru-Mihai Ghigiu.

În ceea ce privește finanțările europene disponibile prin cadrul financiar multianual 2021-2027, ministrul a declarat că România se apropie de un nivel de absorbție efectivă de 40%. Procentul reprezintă fondurile deja încasate de la Uniunea Europeană. În același timp, valoarea contractelor de finanțare semnate a depășit 135% din alocarea disponibilă.

Fondurile aferente politicii de coeziune pot fi utilizate până în 2029, în timp ce pentru programele de dezvoltare durabilă și tranziție justă perioada de utilizare se poate prelungi până în 2030. Alexandru-Mihai Ghigiu a mai spus că Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a primit recent fonduri suplimentare pentru asigurarea cofinanțărilor necesare proiectelor.

„Chiar și ieri sau în ultimele două zile, am primit undeva peste 800 de milioane de lei de la Ministerul Finanțelor, tocmai pentru a plăti aceste cofinanțări și a rambursa în acest an o sumă importantă de la Comisia Europeană. Deci, în acest moment, nu există riscul ca banii europeni din coeziune să fie pierduți”, a declarat ministrul.

Printre obstacolele întâmpinate în derularea investițiilor finanțate din fonduri europene se numără dificultățile financiare ale beneficiarilor privați și contestațiile depuse în cadrul procedurilor de achiziții publice. Ministerul pregătește intervenții legislative pentru depășirea acestor blocaje, care afectează ritmul de implementare a proiectelor.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene nu dispune încă de o situație completă a investițiilor care nu mai pot fi finanțate prin PNRR. Instituția așteaptă centralizarea datelor de la alte patru ministere responsabile de coordonarea proiectelor. Ghigiu a prezentat trei posibilități de continuare a investițiilor aflate într-o etapă avansată de execuție, astfel încât acestea „să nu devină ruine în comunitățile respective”.

În cazul unor proiecte precum școlile verzi și campusurile destinate învățământului dual, finanțarea ar putea fi preluată prin intermediul Agențiilor de Dezvoltare Regională sau al altor programe europene.

Autoritățile locale ar putea utiliza, de asemenea, disponibilitățile din excedentul bugetar sau ar putea contracta împrumuturi de la Trezorerie, potrivit mecanismelor prevăzute în legea de închidere a PNRR. Pentru proiectele mari de infrastructură, ministrul a vorbit despre posibilitatea etapizării investițiilor și transferării unei părți a cheltuielilor în 2028, când acestea ar putea beneficia de finanțare prin viitorul program european.

„Asta nu înseamnă că proiectele, mai ales cele care sunt într-un stadiu avansat, se suspendă, însă pentru unele dintre ele, într-adevăr, mai ales pentru cele foarte mari, e posibil să vedem o întârziere la plăți”, a mai spus Ghigiu.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene s-a deplasat sâmbătă la Târgu Mureș pentru semnarea contractului de finanțare destinat construirii unui centru de date modern în Parcul Industrial – Platforma Vidrasău-Ungheni.