Institutul Național de Statistică (INS) a publicat datele privind evoluția serviciilor de piață destinate populației în România. În septembrie 2026, volumul cifrei de afaceri din acest sector a fost cu 11,2% mai mic decât în august, în serie brută. Hotelurile, restaurantele, operatorii de jocuri de noroc și agențiile de turism s-au numărat printre afacerile care au înregistrat scăderi.

Sectorul serviciilor prestate populației a consemnat rezultate negative și în raport cu aceeași lună a anului trecut. Datele INS au indicat o contracție de 9% în serie brută și de 9,9% după ajustarea în funcție de sezonalitate și de numărul zilelor lucrătoare.

Tendința descendentă s-a menținut și la nivelul primelor nouă luni din 2026, când volumul cifrei de afaceri a fost cu 8,5% mai mic în serie brută și cu 8,2% în serie ajustată, comparativ cu perioada ianuarie-septembrie 2025.

„ Volumul cifrei de afaceri din serviciile de piaţă prestate populaţiei, în luna septembrie 2026 faţă de luna august 2026, a scăzut atât ca serie brută cu 11,2%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 1,3%. Volumul cifrei de afaceri din serviciile de piaţă prestate populaţiei, în luna septembrie 2026 faţă de luna septembrie 2025, a scăzut atât ca serie brută cu 9,0%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 9,9%”, a transmis INS într-un comunicat de presă.

Statisticile aferente lunii septembrie 2026 au arătat că activitățile hoteliere și cele ale restaurantelor au consemnat cel mai pronunțat declin lunar dintre domeniile analizate.

Comparativ cu august 2026, volumul cifrei de afaceri, calculat în serie brută, a scăzut în următoarele domenii:

Hoteluri și restaurante: 14%;

Jocuri de noroc și alte activități recreative: 8,3%;

Agenții de turism și tur-operatori: 4,9%.

Rezultate pozitive au fost raportate în cazul serviciilor de spălare și curățare uscată a articolelor textile și a produselor din blană, unde creșterea a fost de 9,8%. Saloanele de coafură și celelalte servicii de înfrumusețare au consemnat un avans de 0,5%. După eliminarea influențelor sezoniere și a diferențelor determinate de numărul zilelor lucrătoare, volumul cifrei de afaceri din serviciile destinate populației a fost cu 1,3% mai mic decât în luna precedentă.

Raportat la septembrie 2025, cele mai mari reduceri ale volumului cifrei de afaceri în serie brută au fost înregistrate în sectorul jocurilor de noroc și al altor activități recreative, unde reculul a ajuns la 27,7%.

Activitățile hotelurilor și restaurantelor au înregistrat o diminuare de 9,4%, iar serviciile furnizate de agențiile de turism și tur-operatori au consemnat o scădere de 3,3%.

În schimb, afacerile din domeniul spălării și curățării uscate a articolelor textile și a produselor din blană au înregistrat o creștere de 20,2%. Un rezultat pozitiv a fost raportat și în sectorul serviciilor de coafură și înfrumusețare, unde avansul anual a fost de 14,1%.

La nivelul întregului sector al serviciilor prestate populației, indicatorul ajustat în funcție de sezonalitate și de numărul zilelor lucrătoare a consemnat o reducere anuală de 9,9%.

Bilanțul perioadei 1 ianuarie – 30 septembrie 2026 a indicat o reducere cu 8,5% a volumului cifrei de afaceri din serviciile de piață destinate populației, în serie brută, față de intervalul corespunzător din 2025.

Potrivit INS, cele mai afectate au fost activitățile de jocuri de noroc și alte activități recreative, cu o scădere de 18,5%, urmate de hoteluri și restaurante, cu un recul de 10,3%, și de serviciile de coafură și înfrumusețare, cu o diminuare de 7,5%.

Pe de altă parte, agențiile de turism și tur-operatorii au înregistrat o creștere de 9,4% în primele nouă luni ale anului. În cazul activităților de spălare și curățare uscată a articolelor textile și a produselor din blană, avansul a fost de 5%.

Calculat în serie ajustată în funcție de numărul zilelor lucrătoare și de sezonalitate, volumul cifrei de afaceri din sectorul serviciilor destinate populației s-a redus cu 8,2% în perioada ianuarie-septembrie 2026, comparativ cu primele nouă luni ale anului trecut.