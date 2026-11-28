Banca Națională a României (BNR) a transmis clarificări oficiale după controversele iscate de prezentarea raportului coordonat de fostul premier italian Enrico Letta, la sediul instituției, pe 24 noiembrie 2026. Potrivit BNR, afirmația guvernatorului Mugur Isărescu privind acordul față de concluziile documentului vizează exclusiv competitivitatea economică, iar banca centrală nu are competența de a se pronunța asupra aspectelor ce țin de sistemul judiciar.

În răspunsul pentru stiripesurse, semnat de purtătorul de cuvânt Dan Suciu, BNR arată că remarcile guvernatorului trebuie citite strict în contextul discursului său despre economie și respinge extinderea acestora către alte subiecte din raport.

„Declarația guvernatorului Mugur Isărescu reprezintă un punct de vedere care reflectă tematica raportului legată de chestiunea competitivității economice și este pe deplin explicită. Orice altă interpretare este greșită sau forțată”, transmite BNR.

Instituția menționează că discursul guvernatorului a vizat evoluția economică a României din ultimii 25 de ani, limitele modelului actual de creștere, dezechilibrele macroeconomice, vulnerabilitățile fiscale și deficiențele instituționale. Totuși, la momentul lansării, formularea „Sunt pe deplin de acord cu concluziile raportului elaborat de Institutul Jacques Delors” nu includea o delimitare explicită față de capitolele privind justiția, pe care autorii studiului le leagă de analiza competitivității.

Raportul intitulat Assessing Romania’s Competitiveness: A 2027–2035 Strategic Outlook, realizat de Institutul Jacques Delors, include acuzații privind politizarea numirilor și promovărilor în magistratură, rețele informale de influență și controlul exercitat de președinții de instanțe. Întrebată dacă își însușește aceste afirmații, BNR invocă lipsa atribuțiilor legale în domeniu.

„Chestiunile evocate de dvs. și care vizează sistemul juridic nu țin de obiectul de activitate al Băncii Naționale a României. În consecință, BNR nu are competențe de a se exprima pe aceste subiecte evocate de dvs.”, se arată în răspunsul instituției.

Banca centrală nu a prezentat studii, documente sau date proprii care să susțină afirmațiile despre justiție. Totodată, BNR susține că atenția acordată acestor aspecte nu reflectă proporția lor în lucrare.

„Accentul pus în solicitările dvs. pe afirmațiile legate de sistemul juridic românesc nu reflectă în mod just nici tematica (sub 1% din totalul studiului, adică două pagini din 119 vizează chestiuni legate de justiție), nici natura demersului nostru (de a promova subiecte de interes economic) și cu atât mai puțin dezbaterea care a avut loc pe data de 24 noiembrie în care tema menționată de dvs. nu a fost deloc abordată”, precizează BNR.

În textul raportului apar totuși referiri la justiție în mai multe locuri, inclusiv la paginile 36, 84-86 și 121, unde figurează obiective strategice și indicatori legați de reforma sistemului judiciar. Indiferent de ponderea din document, acuzațiile privind influența politică asupra unei puteri constituționale rămân un subiect sensibil, care ridică semne de întrebare dincolo de numărul de pagini.

Banca centrală precizează că evenimentul a fost organizat la cererea fundației private Dialogue for Democracy and Development Southeast Europe Foundation (DDD Foundation), cea care a comandat studiul Institutului Jacques Delors.

„Evenimentul din data de 24 noiembrie a fost organizat la solicitarea DDD Foundation, prin precizarea explicită a faptului că dl Enrico Letta, fost prim-ministru al Italiei, co-autor al unor studii importante privind politicile economice ale Uniunii Europene, va lansa studiul [...] realizat de către Institutul Jacques Delors. Institutul respectiv se bucură de un larg prestigiu european iar tema propusă – competitivitatea economiei românești – este de maxim interes atât pentru public, cât și pentru specialiștii BNR. Acestea au fost motivele pentru care conducerea executivă a aprobat desfășurarea evenimentului la Banca Națională a României”, explică instituția.

BNR arată că nu are acorduri sau protocoale cu această fundație și nu cunoaște modul de finanțare al studiului sau al organizației.

„BNR nu are nici o altă relație (protocol, acord, susținere, finanțare) cu DDD Foundation, nu a contribuit la realizarea studiului, nu a finanțat nici studiul, nici fundația și nici nu deține informații legate de modul de finanțare al acestora”, se arată în răspuns.

Specialiștii BNR nu au luat parte la redactarea cercetării, iar datele atribuite băncii în raport au fost preluate din surse publice disponibile online. Invitațiile pentru presă și participanți au fost trimise de organizatori.

Potrivit BNR, sala a fost pusă la dispoziție în baza unei note interne din 23 octombrie 2026, iar fundația organizatoare a suportat cheltuielile de protocol.

„BNR a pus la dispoziție sala de desfășurare a evenimentului, conform unei note interne de eveniment din 23.10.2026, în urma căreia DDD Foundation a achitat 11166,20 lei contravaloarea serviciului de catering, apă și cafea puse la dispoziția invitațiilor (conform facturii 209/1511 din 24.11.2026). Desfășurarea evenimentului nu a implicat alte costuri, sala în care s-a desfășurat evenimentul fiind prevăzută în permanență cu o instalație de sonorizare”, precizează banca centrală.

Din răspuns nu reiese plata unei taxe separate pentru folosirea spațiului, nici o detaliere a resurselor interne alocate organizării, iar documentele menționate nu au fost anexate.

Invocând articolul 56 alineatul (3) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul BNR, instituția arată că găzduiește frecvent lansări de studii și dezbateri economice, precum prezentări ale The Tax Institute sau ale Fondului Monetar Internațional, fără a prelua automat opiniile autorilor.

„În concluzie, precizăm că BNR a găzduit această lansare mai ales ca urmare a participării interne și internaționale de prestigiu (premierul României și un fost prim-ministru al unui stat UE), fără să existe un protocol de colaborare cu DDD Foundation și fără să contribuie în vreun fel la elaborarea studiului”, transmite instituția.

BNR nu a precizat când a intrat în posesia versiunii complete a raportului, dacă direcțiile de specialitate l-au analizat înainte de lansare, dacă s-au făcut verificări privind finanțarea sau eventuale conflicte de interese ori dacă a existat o hotărâre a Consiliului de administrație privind asumarea concluziilor.

Studiul prezentat la BNR are ca autor principal indicat pe Andreas Eisl, specialist în politici economice europene, în timp ce Enrico Letta a coordonat proiectul și a semnat prefața, cumulând roluri atât la conducerea Institutului Jacques Delors, cât și în comitetul de onoare al DDD Foundation.

În documentul făcut public nu apar detalii privind costul cercetării, sursele exacte de finanțare sau eventualele remunerații individuale. O analiză anterioară a semnalat absența unor trimiteri bibliografice punctuale pentru acuzațiile grave legate de justiție, dificultatea verificării calificării experților menționați, concluzii generalizatoare fără o bază empirică explicită și o separare neclară între percepții, opinii și fapte.

De asemenea, raportul nu prezintă o analiză detaliată a legislației românești privind organizarea judiciară, folosește indicatori generali de guvernanță pentru a susține acuzații specifice la adresa magistraturii și propune măsuri de reorganizare fără a evalua pe deplin implicațiile constituționale. Aceste limite metodologice nu anulează existența unor probleme reale în sistemul judiciar din România, dar pun sub semnul întrebării rigoarea analitică a concluziilor formulate.