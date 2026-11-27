Pablo Hernández de Cos, fostul guvernator al Banco de España, a fost desemnat de statele din zona euro pentru a prelua conducerea Băncii Centrale Europene (BCE), după încheierea mandatului Christinei Lagarde, potrivit publicației elDiario. Numirea sa readuce în atenție pozițiile economice susținute în timpul celor șase ani în care a condus banca centrală a Spaniei, perioadă în care a intervenit în dezbateri privind salariul minim, pensiile, reformele pieței muncii și cheltuielile publice.

Hernández de Cos, în vârstă de 55 de ani, urmează să preia funcția în februarie 2027, după confirmarea formală a procedurii europene. Profilul său este analizat în presa spaniolă și din perspectiva recomandărilor economice pe care le-a formulat în timpul mandatului din 2018 până în 2024, unele dintre acestea intrând în conflict cu prioritățile guvernului de la Madrid.

Una dintre temele asupra cărora Hernández de Cos a intervenit în mod repetat a fost creșterea salariului minim. În 2020, când guvernul spaniol discuta noi majorări, guvernatorul Banco de España avertiza că acestea ar putea afecta posibilitățile de angajare pentru persoanele cu productivitate mai redusă, în special tinerii și lucrătorii de peste 50 de ani.

Într-un interviu publicat de Financial Times și preluat în documentele Banco de España, acesta a susținut că majorarea salariului minim poate avea efecte asupra ocupării forței de muncă și a competitivității economiei. Poziția sa era legată de preocuparea pentru costurile suportate de companii și de capacitatea firmelor de a menține sau crea locuri de muncă.

În aceeași perioadă, Hernández de Cos a criticat intențiile guvernului de a modifica reforma pieței muncii adoptată în 2012, în timpul guvernării conservatoare. El a avertizat că schimbarea negocierilor salariale, de la nivelul companiilor către sectorul de activitate, ar putea afecta competitivitatea. A susținut că Spania ar trebui să se concentreze și pe reducerea contractelor temporare și a șomajului, probleme structurale ale economiei.

Pensiile au reprezentat un alt punct de divergență între guvernator și executivul spaniol. În septembrie 2020, Hernández de Cos a avertizat că transferarea deficitului sistemului de pensii către bugetul de stat nu rezolvă automat problema sustenabilității financiare. El a cerut ca reformele să țină cont de efectele asupra generațiilor tinere și de evoluția raportului dintre numărul pensionarilor și cel al angajaților.

În intervențiile sale, a insistat asupra necesității ca sistemul să fie analizat în raport cu resursele disponibile pe termen lung. A atras atenția asupra presiunii demografice și asupra creșterii cheltuielilor pe care o poate genera îmbătrânirea populației.

În dezbaterea din 2020 privind bugetul, guvernatorul și-a exprimat rezerve și față de majorarea pensiilor și a salariilor din sectorul public, în condițiile în care economia traversa criza provocată de pandemia de COVID-19 și perspectivele bugetare erau incerte.

Declarațiile au provocat reacții din partea ministrului Economiei de atunci, Nadia Calviño, și a ministrului incluziunii și securității sociale, José Luis Escrivá. Cei doi au apărat majorările, argumentând că acestea susțin veniturile populației și consumul. Escrivá a respins ideea că majorările pensiilor și salariilor publice ar pune în mod direct în pericol consolidarea fiscală.

Hernández de Cos s-a arătat, de asemenea, reticent față de unele măsuri fiscale introduse sau discutate de guvernul spaniol, inclusiv taxele aplicate profiturilor extraordinare ale băncilor și companiilor din sectorul energetic.

Potrivit analizei publicate de elDiario.es la 26 noiembrie 2026, fostul guvernator a contestat oportunitatea unor astfel de măsuri în contextul creșterii dobânzilor și al inflației. Abordarea sa a fost asociată cu preocuparea pentru efectele asupra investițiilor, stabilității financiare și activității economice.

Aceste poziții conturează un profil economic care acordă o importanță ridicată disciplinei fiscale, competitivității și sustenabilității finanțelor publice. Criticii abordării sale au considerat că recomandările formulate în timpul mandatului au acordat prea multă atenție costurilor bugetare și riscurilor pentru companii, în timp ce guvernul spaniol a susținut măsuri orientate spre protejarea veniturilor populației și distribuirea unei părți din costurile crizelor economice.

Hernández de Cos va prelua conducerea BCE într-o perioadă în care instituția trebuie să gestioneze inflația, evoluția dobânzilor, creșterea economică și diferențele dintre situațiile fiscale ale statelor membre. Experiența sa în conducerea Banco de España și la nivelul instituțiilor internaționale îl plasează în centrul acestor dezbateri.

Totuși, președintele BCE nu decide singur politica monetară. Dobânzile și principalele măsuri ale instituției sunt stabilite de Consiliul guvernatorilor, iar deciziile trebuie să țină cont de situația economică a întregii zone euro.

Mandatul său va fi urmărit și prin prisma pozițiilor pe care le-a susținut în Spania. Dezbaterile privind salariile, pensiile, deficitul și fiscalitatea arată că, dincolo de experiența tehnică, există și o anumită viziune asupra modului în care trebuie gestionată economia. Aceasta va fi testată într-un context european diferit de cel al unei singure economii naționale.