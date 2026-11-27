Un urs a pătruns pe autostrada A1, în zona localității Cristian, județul Sibiu, și a provocat un accident rutier în care au fost implicate trei vehicule și opt persoane, potrivit ISU Sibiu. O autoutilitară frigorifică s-a răsturnat în urma impactului, iar două autoturisme care circulau în spatele acesteia au intrat ulterior în coliziune. Nicio persoană nu a fost rănită, însă animalul a murit.

Accidentul s-a produs în noaptea de joi spre vineri, 27 noiembrie, pe sensul de mers Sibiu–Sebeș al autostrăzii A1.

Pompierii din cadrul ISU Sibiu au fost solicitați în jurul orei 3:00 pentru intervenție, după ce un urs a ajuns pe carosabil și a fost lovit de o autoutilitară. Incidentul readuce în atenție riscurile pe care le reprezintă animalele sălbatice pe drumurile de mare viteză.

Potrivit primelor verificări efectuate de polițiștii Biroului de Poliție Autostrada A1 Râmnicu Vâlcea–Deva, ursul ar fi pătruns pe carosabil și a fost acroșat de o autoutilitară frigorifică.

În urma impactului, vehiculul s-a răsturnat pe banda 1 și pe banda de urgență. Două autoturisme care circulau în spatele autoutilitarei au intrat apoi în coliziune cu aceasta.

Cele opt persoane aflate în cele trei vehicule nu au avut nevoie de îngrijiri medicale. Accidentul s-a soldat doar cu pagube materiale, potrivit informațiilor transmise de autorități.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu au precizat că animalul a murit în urma impactului. Cadavrul ursului a fost preluat de reprezentanții Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), urmând să fie predat gestionarului fondului cinegetic din zonă.

Polițiștii au efectuat verificări pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

Accidentul de pe A1 nu este primul incident rutier în care este implicat un urs în județul Sibiu, în ultimele săptămâni. La începutul lunii noiembrie, un autoturism a lovit un urs pe o altă șosea din județ. În acel caz, mașina a fost avariată, însă animalul a supraviețuit și a fugit de pe carosabil.

Imaginile surprinse de camera de bord au circulat ulterior pe internet și au generat discuții despre modul în care șoferii ar trebui să reacționeze atunci când întâlnesc animale sălbatice pe șosea.

Prezența unui animal sălbatic pe carosabil poate provoca accidente grave, mai ales pe autostrăzi, unde viteza de deplasare este ridicată. În astfel de situații, șoferii trebuie să evite manevrele bruște, care pot duce la pierderea controlului asupra vehiculului sau la coliziuni cu alte mașini.

Oprirea în condiții de siguranță, evitarea coborârii în apropierea animalului și alertarea autorităților sunt măsuri care pot reduce riscurile. În cazul unui accident, conducătorii auto trebuie să semnalizeze zona și să solicite ajutor, fără să se apropie de un animal sălbatic rănit.