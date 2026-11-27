Mini-vacanța de 1 Decembrie va aduce temperaturi negative în aproape toată România, inclusiv în timpul zilei, iar în unele zone minimele nocturne vor coborî până la -14 grade Celsius, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Meteorologii anunță o perioadă fără precipitații în intervalul 30 noiembrie – 2 decembrie, dar cu un regim termic mult mai rece decât cel obișnuit pentru această perioadă.

Vremea se va menține deosebit de rece atât dimineața, cât și noaptea, iar valorile termice vor fi sub mediile climatologice în cea mai mare parte a țării. Potrivit meteorologului de serviciu al ANM, Oana Catrina, cele mai scăzute temperaturi sunt așteptate în nordul Moldovei și în depresiunile din estul Transilvaniei.

În ultima zi a lunii noiembrie, temperaturile maxime vor fi cuprinse între -5 și -4 grade Celsius în nordul Moldovei și în zonele depresionare, în timp ce în Câmpia de Vest se vor înregistra valori de 1-2 grade.

În București, temperaturile din timpul zilei vor oscila între -2 și -1 grad Celsius. În noaptea de 30 noiembrie spre 1 decembrie, minimele vor coborî până la -14 grade în depresiunile din estul Transilvaniei. În nordul Moldovei sunt posibile valori de aproximativ -8 sau -9 grade.

Meteorologul ANM a precizat, într-o declarație pentru AGERPRES, că intervalul va fi caracterizat de temperaturi sub cele normale, însă nu sunt așteptate precipitații în mini-vacanță, iar vântul nu va crea probleme semnificative.

Pe 1 Decembrie, vremea va rămâne rece în toate regiunile, iar temperaturile vor continua să se situeze sub valorile obișnuite pentru începutul lunii decembrie.

Maximele vor varia între -8 grade Celsius în sud-vestul Olteniei și în unele zone din sudul țării și 2-3 grade în Câmpia de Vest. În nordul Moldovei, temperaturile din timpul zilei vor putea ajunge în jurul valorii de -4 grade.

În Capitală, meteorologii estimează o temperatură maximă de aproximativ -1 grad Celsius, cu posibilitatea ca aceasta să se apropie de 0 grade.

Până la începutul mini-vacanței, vremea va fi instabilă în mai multe regiuni. ANM a emis avertizări Cod galben de ninsori și vânt pentru 16 județe și București, valabile în weekend.

De asemenea, meteorologii au transmis o informare privind precipitații mixte, polei, depunerea unui strat de zăpadă, intensificări ale vântului și ninsori viscolite, însoțite de o răcire accentuată a vremii, până duminică, 29 noiembrie, seara.

În intervalul 30 noiembrie – 2 decembrie, vremea va fi predominant rece, cu temperaturi negative în numeroase regiuni și nopți geroase în zonele depresionare. Deși nu sunt prognozate precipitații în această perioadă, răcirea accentuată va menține condiții de iarnă, inclusiv în zonele urbane.