Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat introducerea unor restricții de circulație pe DN7, între Pitești, Râmnicu Vâlcea și Veștem, cu prilejul sărbătorii Sfântului Andrei și al Zilei Naționale a României. Măsurile vor fi aplicate în anumite intervale orare, în perioada 29 noiembrie – 1 decembrie 2026, și vor viza vehiculele cu masa totală maximă autorizată de peste 7,5 tone.

Restricțiile vor fi instituite pe ambele sensuri de circulație, pe tronsonul cuprins între intersecția DN7 cu DN7C, la Pitești, și intersecția DN7 cu DN1, la Veștem, prin Râmnicu Vâlcea.

„CNAIR informează conducătorii auto că în zilele de duminică 29 noiembrie 2026 (ziua premergătoare zilei de sărbătoare legală), luni 30 noiembrie (Sfântul Andrei) şi marti 1 decembrie (Ziua Naţională a României) vor fi impuse restricţii de circulaţie pentru anumite categorii de vehicule rutiere”, a transmis CNAIR într-un comunicat de presă.

Interdicțiile vor fi aplicate în conformitate cu prevederile Ordinului MT-MAI nr. 1249-132/2018 și ale Anexei nr. 1 la acesta.

Măsura se adresează conducătorilor de vehicule cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone. Sunt exceptate autovehiculele destinate exclusiv transportului de persoane. Potrivit programului comunicat de CNAIR, restricțiile vor fi valabile în următoarele intervale:

Duminică, 29 noiembrie 2026: între orele 18:00 și 22:00;

Luni, 30 noiembrie 2026: între orele 06:00 și 22:00;

Marți, 1 decembrie 2026: între orele 06:00 și 22:00.

CNAIR a avertizat că nerespectarea interdicțiilor instituite în baza Ordinului MT-MAI nr. 1249-132/2018 constituie contravenție.

Conducătorii auto care încalcă prevederile actului normativ vor fi sancționați cu amendă contravențională, conform legislației în vigoare.