HAI România! Țancă Uraganu rupe tăcerea! Adevărul despre zvonurile privind șantajul și familia Cămătaru







În urma articolelor și speculațiilor apărute astăzi în presă, Țancă Uraganu transmite un mesaj oficial pentru a clarifica situația și a opri interpretările greșite. Artistul dezminte categoric zvonurile conform cărora ar fi fost șantajat, amenințat sau obligat să cânte la evenimente de către familia Cămătaru (Nuțu și Sile Cămătaru) sau de alte persoane menționate în spațiul public.

De asemenea, acesta precizează că nu a fost citat și nu a dat nicio declarație la DIICOT în acest sens, subliniind că relația cu aceștia este una strict de prietenie și respect reciproc. 🔔 Abonează-te la canal pentru a fi la curent cu noutățile și declarațiile oficiale! #TancaUraganu #DeclaratieOficiala #Adevarul #MuzicaDePetrecere #Stiri