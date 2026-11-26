Anularea alegerilor prezidențiale continuă să provoace o dispută dură privind probele care au stat la baza deciziei, transparența instituțiilor și efectele asupra încrederii publice în democrație. În podcastul „Contrapunct”, Sorin Faur, Sarmiza Andronic și Radu Preda au analizat controversa reaprinsă de raportul prezentat de deputata AUR Laura Gherasim și de reacția Administrației Prezidențiale.

Radu Preda a pornit discuția de la răspunsul transmis de Administrația Prezidențială, care admitea că probele aflate la dispoziția Curții Constituționale nu erau complete la momentul hotărârii, dar susținea că existau indicii suficiente pentru anularea procesului electoral. Pentru Sorin Faur, problema centrală rămâne însă lipsa unor dovezi prezentate public care să explice o decizie de o asemenea amploare.

„Nu avem nici azi. Nu numai că nu avem raportul pe care domnul președinte Nicușor Dan îl tot promite (...) nu avem nici probe, avem niște suspiciuni”, a spus acesta.

Sorin Faur a mers mai departe și a descris anularea alegerilor drept cel mai grav episod din viața politică și socială românească de după 1990.

„Cred că, pot să mă repet, este, după părerea mea, cel mai grav lucru care s-a petrecut în viața socială, politică românească din 1990 și până astăzi”, a spus acesta.

Radu Preda l-a întrebat dacă apreciază anularea drept mai gravă inclusiv decât Mineriada din iunie 1990. Răspunsul lui Sorin Faur a fost afirmativ, iar explicația sa a vizat efectul pe termen lung asupra raportării oamenilor la instituțiile democratice.

„Pentru că Mineriada n-a avariat arhitectura legislativă și constituțională și percepția publică în legătură cu elementele fundamentale ale democrației, cum a făcut-o anularea”, a spus acesta.

Radu Preda a insistat la rândul său asupra diferenței dintre existența unor indicii și prezentarea unor probe.

„Deci nu am avut probe. Punct. Indicii. Deci nu am avut probe. Și atunci cum poți tu, Curtea Constituțională, să iei o astfel de decizie de o asemenea magnitudine?”, a întrebat moderatorul.

În analiza lui Sorin Faur, anularea alegerilor ar fi transmis inclusiv mesajul că instituțiile statului nu au avut suficientă încredere în mecanismele democratice existente pentru a gestiona situația chiar și în eventualitatea unui rezultat politic considerat periculos.

„Demonstrează faptul că instituțiile și persoanele care reprezintă aceste instituții românești n-au încredere deloc în sistemul democratic”, a spus acesta. Faur a amintit că Parlamentul dispune de instrumente constituționale prin care poate reacționa în cazul în care un președinte depășește limitele funcției sau încalcă grav regulile. „Democrația e un sistem funcțional. Nu merge cu stinsul luminii”, a spus Sorin Faur.

Consecința unei asemenea decizii ar fi, în opinia sa, o degradare masivă a încrederii în instituțiile statului.

„Întreaga societate românească a fost pur și simplu spulberată în materie de încredere în autoritate și în sistemul democratic”, a spus Faur. El a adăugat că suspiciunea privind posibilitatea repetării unei asemenea situații continuă să existe. „Habar n-avem ce urmează să facem și există permanent suspiciunea: se va repeta”, a continuat acesta.

Dezbaterea s-a mutat apoi asupra raportului privind motivele anulării alegerilor, promis în spațiul public, dar care continuă să genereze controverse. Sarmiza Andronic a exprimat o poziție categorică și a spus că nu crede în existența unui document final care să ofere explicațiile așteptate.

„Vreau să vă spun din start că eu nu cred în niciun fel de raport. Eu nu cred că există un raport. Nu cred”, a spus aceasta. În interpretarea sa, decizia de anulare ar fi precedat construcția unei justificări publice complete. „Cert este că avem un lucru real. S-au anulat alegerile”, a spus Sarmiza Andronic.

Ea a mers mai departe și a susținut că eventualul document ar trebui acum să justifice retrospectiv ceea ce s-a întâmplat.

„El trebuie fabricat, și-mi asum acest cuvânt, pentru că trebuie să dea bine cumva, trebuie să motiveze de ce s-au anulat alegerile”, a spus aceasta. Sarmiza Andronic a pus apoi problema motivului pentru care un asemenea document nu este prezentat public dacă există deja. „Dacă acest raport există, hai să facem liniște în țară”, a spus aceasta.

Deși a precizat că nu este votant sau susținător AUR, Sarmiza Andronic a apreciat inițiativa partidului de a prezenta propriul raport drept o mișcare politică de opoziție. În opinia sa, AUR a profitat de absența unui document prezentat de Cotroceni pentru a ocupa spațiul public lăsat liber.

„A fost o mișcare de opoziție. Dacă îmi dați voie, trebuia să facă ceva în sensul ăsta, pentru că toată lumea cere raportul. Ei nu-l fac la Cotroceni, lasă că-l facem noi”, a spus aceasta.

Mișcarea ar fi obligat din nou Administrația Prezidențială să reacționeze și să ofere explicații.

„Au forțat din nou președintele să spună ceva”, a continuat Sarmiza Andronic.

Sarmiza Andronic a revenit asupra întrebării care, în opinia sa, rămâne fără răspuns: de ce documentul invocat de președinte nu este prezentat public.

„Ne tot izbim de întrebarea asta, de ce nu arată Nicușor raportul?”, a spus aceasta. Concluzia sa a rămas categorică. „Pentru că nu-l are. Pentru că nu există. Pentru că încă nu e gata. Degeaba se laudă că e gata. Nu e gata”, a spus Sarmiza Andronic.