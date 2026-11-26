Românilor li se promite Raiul, dar primesc Iadul? Românilor li se promite Raiul la fiecare rundă de alegeri. Până să ajungă acolo, au de trecut prin facturi, taxe, cozi și încă o schimbare de guvern. Speranța se încăpățânează să reziste. Răbdarea, ceva mai greu. „Românii între Rai și Iad” este tema podcastului Contrapunct, cu Sorin Ovidiu Bălan, Bogdan Comaroni și Dan Andronic.

O discuție despre distanța dintre promisiuni și viața de zi cu zi, despre fricile care ne influențează alegerile și despre ușurința cu care ne căutăm salvatori. De ce trecem atât de repede de la entuziasm la dezamăgire? Cât din ceea ce trăim ține de cei care ne conduc și cât ține de lucrurile pe care le acceptăm?

Și cum mai deosebim o speranță întemeiată de o iluzie bine vândută? Urmăriți joi, 26 noiembrie, 2026, podcastul Contrapunct: trei perspective asupra unei Românii care încă își caută drumul între ceea ce i se promite și ceea ce trăiește. 🔔Te alături canalului nostru și ai acces la informații unice: aici.