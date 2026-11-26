Parcările centrelor comerciale devin tot mai aglomerate în apropierea sărbătorilor de iarnă, iar șoferii trebuie să acorde mai multă atenție siguranței autoturismelor și bunurilor personale. Printre metodele de furt care pot pune în pericol conducătorii auto se numără și așa-numita „metodă Biletul”, bazată pe distragerea atenției acestora. Câteva măsuri simple de prevenție pot reduce riscul unor astfel de incidente.

Graba de a termina cumpărăturile și aglomerația din parcările centrelor comerciale îi pot determina pe conducătorii auto să neglijeze anumite măsuri de siguranță. Lăsarea autoturismului descuiat, chiar și pentru câteva secunde, sau păstrarea obiectelor de valoare la vedere pot favoriza furturile.

Prezența unei hârtii, a unui pliant publicitar sau a unui bilet pe luneta autoturismului poate reprezenta o încercare de distragere a atenției conducătorului auto.

Potrivit recomandărilor Poliției Române, șoferii trebuie să fie atenți atunci când părăsesc autoturismul pentru a îndepărta un asemenea obiect, în special dacă motorul este pornit, portierele sunt descuiate sau bunurile personale au rămas în interior.

Un alt risc în parcările centrelor comerciale îl reprezintă furturile din autoturismele care au rămas neasigurate, fie din neatenția proprietarilor, fie în urma bruierii semnalului telecomenzii utilizate pentru închiderea centralizată.

Înainte de a descuia autoturismul, conducătorii auto ar trebui să verifice împrejurimile acestuia, parbrizul, luneta și ștergătoarele, pentru a identifica eventualele obiecte lăsate pe mașină.

O atenție deosebită trebuie acordată și depozitării cumpărăturilor efectuate în centrele comerciale.

Telefoanele, portofelele, gențile și sacoșele cu produse sau cadouri nu trebuie lăsate la vedere în interiorul autoturismului. Este recomandat ca acestea să fie depozitate în portbagaj, inclusiv atunci când șoferul intenționează să revină în magazine pentru alte cumpărături.

Conducătorii auto care observă un obiect pe geam după ce au pornit motorul trebuie să evite coborârea în grabă din autoturism.

Dacă vizibilitatea permite deplasarea în siguranță, șoferul poate părăsi zona aglomerată și poate opri într-un loc bine iluminat și frecventat de alte persoane, pentru a îndepărta obiectul.

În cazul în care decide să coboare imediat, acesta trebuie să oprească motorul, să ia cheia cu el și să încuie portierele, indiferent cât de puțin timp intenționează să petreacă în afara mașinii.

Locul în care este parcată mașina reprezintă un alt aspect important pentru siguranța bunurilor. Sunt de preferat spațiile bine iluminate, aflate în apropierea intrărilor în centrele comerciale, în zone supravegheate video sau frecventate de pietoni.

Șoferii ar trebui să evite locurile izolate, atât în parcările subterane, cât și în cele exterioare.

De asemenea, după acționarea telecomenzii, este recomandată verificarea efectivă a închiderii portierelor. Prin verificarea mânerului, proprietarul se poate asigura că sistemul de închidere centralizată a funcționat și că autoturismul nu a rămas descuiat.