Minivacanța de 1 Decembrie este un prilej pentru o escapadă de câteva zile, iar turiștii au la dispoziție numeroase destinații în care se pot bucura de peisaje de poveste. Cei care preferă muntele pot alege stațiunile de pe Valea Prahovei sau zona Brașovului, mai ales că în unele regiuni montane a nins deja. Pentru cei care vor să viziteze orașe, Sighișoara, Maramureșul și marile centre urbane care găzduiesc târguri de Crăciun se numără printre variantele de luat în calcul.

Predeal, Sinaia, Bușteni și Poiana Brașov sunt câteva dintre destinațiile unde turiștii pot petrece zilele libere de la începutul lunii decembrie. Ninsorile din anumite zone de munte oferă un motiv în plus pentru o excursie la altitudine, fie pentru plimbări în aer liber, fie pentru relaxare.

Predealul se numără printre stațiunile căutate de cei care vor să petreacă mai multe zile la munte. Ofertele de cazare pentru perioada sărbătorii naționale includ atât variante cu mic dejun, cât și pachete cu pensiune completă și acces la facilități de relaxare.

Pentru un sejur de trei nopți, prețurile diferă în funcție de tipul camerei și de serviciile incluse. Un pachet destinat unui cuplu, care include cazare și pensiune completă, pornește de la 3.600 de lei pentru o cameră dublă standard. Pentru o cameră dublă de lux, tariful ajunge la 4.000 de lei, iar pentru un studio de lux, la 4.400 de lei.

Pachetul include acces la zona SPA, iar programul pregătit pentru turiști cuprinde o cină cu foc de tabără, muzică live și momente artistice.

O altă ofertă pentru perioada 29 noiembrie – 2 decembrie are un tarif de 750 de lei de persoană pentru trei nopți. În preț sunt incluse cazarea, micul dejun, cina și un prânz festiv.

Tarifele pot varia în funcție de disponibilitate și de condițiile fiecărei oferte.

Brașovul este o destinație potrivită pentru cei care vor să combine vizitarea unui oraș cu excursiile în apropiere. Centrul istoric, Biserica Neagră și zona Muntelui Tâmpa se numără printre atracțiile care pot fi incluse într-un program de câteva zile.

Turiștii pot ajunge și în Poiana Brașov, unde pot petrece timp în aer liber și se pot bucura de peisajele montane. Stațiunea este o alternativă pentru cei care preferă să rămână aproape de oraș, dar vor să includă și muntele în vacanță.

Pentru o experiență diferită, Maramureșul oferă posibilitatea de a vizita sate tradiționale și monumente reprezentative pentru patrimoniul regiunii. Bisericile din lemn, unele incluse în patrimoniul UNESCO, se numără printre obiectivele care atrag vizitatori.

Cimitirul Vesel din Săpânța este un alt punct de interes. Crucile viu colorate și textele inscripționate pe acestea au transformat locul într-una dintre cele mai cunoscute atracții turistice din România.

Cetatea medievală din Sighișoara, inclusă în patrimoniul UNESCO, poate fi explorată pe jos, printr-o plimbare pe străduțele sale. Orașul păstrează numeroase clădiri istorice, iar Turnul cu Ceas este unul dintre cele mai cunoscute repere ale sale.

În zona cetății se găsesc și magazine cu produse artizanale, suveniruri și cafenele, unde vizitatorii pot face o pauză după plimbare.

Târgurile de Crăciun sunt deschise în mai multe orașe din România

Cei care vor să intre în atmosfera sărbătorilor pot alege târgurile organizate în București, Brașov, Cluj-Napoca, Craiova, Timișoara și Sibiu. Evenimentele reunesc comercianți și producători locali, iar vizitatorii pot găsi decorațiuni, obiecte lucrate manual și produse gastronomice.

Printre articolele expuse se numără obiecte din lemn, ceramică pictată, icoane, broderii, jucării și ornamente pentru sărbători. Oferta culinară include cozonac, turtă dulce, clătite, dulcețuri, miere, siropuri și castane coapte.

Târgul de Crăciun din Sibiu a fost organizat pentru prima dată în 2007 și a devenit unul dintre evenimentele cunoscute ale sezonului de iarnă. Craiova atrage, de asemenea, vizitatori, după ce târgul orașului a câștigat pentru al doilea an consecutiv competiția European Best Christmas Market, pentru ediția 2026-2027.