Noul Mers al Trenurilor 2026–2027 va intra în vigoare pe 13 decembrie și va rămâne valabil până la 11 decembrie 2027. CFR Călători pregătește modificări importante pentru transportul feroviar, printre care reducerea duratei unor călătorii, introducerea unor legături directe și extinderea utilizării trenurilor electrice Alstom și PESA. Compania estimează că va asigura zilnic circulația a aproximativ 1.000 de trenuri Regio, InterRegio și Intercity, potrivit CFR Călători.

Una dintre principalele schimbări vizează reducerea timpilor de parcurs pentru trenurile Intercity. Pe ruta București Nord – Craiova va fi introdusă o pereche de trenuri directe, fără opriri intermediare, care vor ajunge la destinație în mai puțin de trei ore.

Și legătura feroviară dintre București și Brașov va deveni mai rapidă, durata călătoriei urmând să fie de aproximativ două ore și zece minute. În cazul trenurilor Intercity care circulă între București Nord și Cluj-Napoca, timpul de parcurs va coborî sub opt ore.

Noul program va include și o legătură directă cu trenuri InterRegio între București Nord și Drobeta-Turnu Severin, în ambele sensuri.

Totodată, trenurile IR 1645 și IR 1646 vor asigura legătura dintre București Nord și Cluj-Napoca, prin Deda. În această stație vor fi disponibile conexiuni feroviare către și dinspre Târgu Mureș.

O altă modificare vizează trenurile IR 1633 și IR 1638, care circulă între București Nord și Brașov. Acestea vor trece în categoria Regio Expres, vor avea opriri suplimentare în stațiile de interes și vor beneficia de tarife mai mici.

CFR Călători pregătește extinderea utilizării ramelor electrice Alstom Coradia Stream și PESA, pe măsură ce noile vehicule vor fi livrate și preluate de operator.

În prezent, compania are în exploatare 12 rame Alstom Coradia Stream, șapte rame PESA și 16 locomotive TRAXX Alstom.

Până la finalul anului 2027, flota ar urma să ajungă la 24 de rame Alstom Coradia Stream, 22 de rame PESA InterRegio și 37 de rame PESA Regio.

Ramele Alstom Coradia Stream vor fi utilizate pentru trenuri InterRegio pe următoarele trasee:

București Nord – Suceava;

București Nord – Iași;

București Nord – Galați;

Iași – Cluj-Napoca.

În cazul ramelor PESA, acestea sunt prevăzute pentru trenuri InterRegio pe relațiile:

București Nord – Călărași;

Suceava – Constanța;

Brașov – Cluj-Napoca;

Reșița Nord – Timișoara Nord – Arad;

Cluj-Napoca – Craiova – București Nord.

Pentru trenurile Regio, ramele PESA vor fi introduse pe traseele București Nord – Adjud, Bacău – Pașcani, Fetești – Constanța, Brașov – Sfântu Gheorghe și Brașov – Gheorgheni.

Până la preluarea tuturor ramelor PESA, o parte dintre trenurile Regio programate vor circula în formula clasică, cu locomotive și vagoane.

Noul Mers al Trenurilor aduce schimbări și pentru transportul feroviar internațional. CFR Călători anunță introducerea unor vagoane modernizate în componența mai multor trenuri, pentru îmbunătățirea condițiilor oferite pasagerilor.

Pentru călătoriile dintre Târgu Mureș și Budapesta, efectuate cu trenurile 366 și 367, vor fi asigurate legături în stația Deda.

Din februarie 2027, trenurile internaționale 72, 73, 78 și 79, care circulă între București Nord și Budapesta, vor utiliza un traseu deviat prin Filiași și Târgu Jiu. Schimbarea este necesară din cauza închiderii liniei Drobeta-Turnu Severin – Caransebeș, unde vor avea loc lucrări la infrastructura feroviară.

În schimb, trenurile 460 și 461, care asigură legătura dintre București Nord și Sofia, Varna sau Istanbul, nu vor mai circula. Decizia are legătură cu lucrările care afectează traficul feroviar la frontiera Giurgiu Nord – Ruse.

De asemenea, trenurile 1094 și 1095, care circulă pe ruta București Nord – Ruse și retur, vor fi disponibile doar până în aprilie 2027.

Printre noutățile pregătite de CFR Călători se numără și posibilitatea achiziționării de bilete pentru transportul bicicletelor în trenurile Regio operate cu rame electrice PESA.

Totodată, aplicația de cumpărare online a biletelor va beneficia de notificări de tip pop-up, prin intermediul cărora pasagerii vor putea afla informații despre durata întârzierilor trenurilor.

Compania menține și ofertele comerciale existente. Printre acestea se numără abonamentele, cardul TrenPlus, care asigură o reducere de 25% la un număr nelimitat de bilete timp de un an, reducerea de 10% pentru călătoriile dus-întors și discounturile de până la 10% pentru biletele cumpărate în avans.

Pasagerii vor putea cumpăra biletele pentru noul program de circulație începând cu 2 decembrie 2026.

Data este valabilă atât pentru trenurile care vor pleca în zilele de 11 și 12 decembrie, cât și pentru călătoriile programate după intrarea în vigoare a noului Mers al Trenurilor, pe 13 decembrie.

Biletele vor putea fi achiziționate prin mai multe canale: site-ul CFR Călători, aplicația mobilă „CFR Călători bilete online”, automatele din gări, casele de bilete și agențiile de voiaj ale companiei.

Pentru traseele internaționale operate în colaborare cu administrațiile feroviare din Republica Moldova și Ucraina, vânzarea biletelor nu este încă disponibilă. CFR Călători nu a primit deocamdată programele de circulație aferente acestor rute.