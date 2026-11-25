Direcția Națională Anticorupție NA a finalizat un amplu dosar privind dobândirea frauduloasă de imobile aparținând unor persoane decedate, care nu aveau moștenitori legali cunoscuți. Avocatul din Baroul București este acuzat că ar fi ajutat la determinarea unui executor judecătoresc, care a acționat fără vinovăție, să efectueze executări silite nelegale în baza unor titluri executorii false și, mai mult, ar fi atestat în fals un contract de împrumut.

Secția de combatere a infracțiunilor de asimilate infracțiunilor de corupție a trimis în judecată, în acest dosar, cinci inculpați.

Anchetatorii au stabilit în cursul urmăririi penale modul în care, în perioada 2019–2022, inculpații ar fi dobândit, în mod fraudulos, imobile și alte drepturi patrimoniale aparținând unor persoane decedate, care nu aveau moștenitori legali cunoscuți.

Conform comunicatului DNA, mecanismul infracțional ar fi constat, în principal, în identificarea imobilelor de interes, procurarea, întocmirea sau falsificarea unor înscrisuri, precum testamente ori contracte de împrumut, prin care s-ar fi creat în mod artificial aparența unor drepturi succesorale sau a unor datorii în sarcina patrimoniului succesoral, precum și identificarea și implicarea unor persoane, inclusiv avocați, care să contribuie la conferirea credibilității acestor documente în fața notarilor și a executorilor judecătorești, în vederea însușirii sau valorificării ulterioare a bunurilor respective.

DNA îl acuză pe avocatul Petre Enache de complicitate la abuz în serviciu și fals intelectual. El ar fi ajutat, în două împrejurări distincte, la determinarea unui executor judecătoresc, care a acționat fără vinovăție, să efectueze executări silite nelegale în baza unor titluri executorii false. Mai mult, avocatul ar fi atestat în fals un contract de împrumut, certificând în mod nereal identitatea părților, conținutul și data actului, deși una dintre părți nu se prezentase în fața sa, iar raportul de împrumut nu exista. Nu în ultimul rând, tot același avocat ar fi contribuit la determinarea unui executor judecătoresc să efectueze o executare silită nelegală, în baza unui contract de împrumut falsificat.

Primăria Municipiului București s-a constituit parte civilă pentru recuperarea sumelor de 1,3 milioane lei și 110.000 dolari, precum și a unui apartament situat în București, rămas în urma decesului unei persoane.

„Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a următorilor inculpați:

E.P., avocat în Baroul București, pentru comiterea infracțiunilor de complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit sub forma participației improprii (2 infracțiuni) și fals intelectual;

S.N.F., persoană fără calitate specială, pentru comiterea infracțiunilor de instigare la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit sub forma participației improprii, complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit sub forma participației improprii și mărturie mincinoasă;

R.C.P., persoană fără calitate specială, pentru comiterea infracțiunilor de instigare la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit sub forma participației improprii și uz de fals;

V.D.M.A., persoană fără calitate specială, pentru comiterea infracțiunii de instigare la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit sub forma participației improprii;

V.T. și K.J., persoane fără calitate specială, fiecare pentru comiterea infracțiunii de mărturie mincinoasă, se arată în comunicatul DNA.

În rechizitoriu este zugrăvită situația de fapt stabilită de procurori.

Prezenta cauză vizează modalitatea nelegală în care, în perioada 2019–2022, mai multe persoane ar fi urmărit să dobândească și ar fi dobândit, în mod fraudulos, imobile și alte drepturi patrimoniale aparținând unor persoane decedate, care nu aveau moștenitori legali cunoscuți. “Mecanismul infracțional ar fi constat, în principal, în identificarea imobilelor de interes, procurarea, întocmirea sau falsificarea unor înscrisuri, precum testamente ori contracte de împrumut, prin care s-ar fi creat în mod artificial aparența unor drepturi succesorale sau a unor datorii în sarcina patrimoniului succesoral, precum și identificarea și implicarea unor persoane, inclusiv avocați, care să contribuie la conferirea credibilității acestor documente în fața notarilor și a executorilor judecătorești, în vederea însușirii sau valorificării ulterioare a bunurilor respective. În acest mod, inculpații S.N.F., R.C.P. și V.D.M.A., în unele cazuri beneficiind și de ajutorul avocatului E.P., ar fi determinat notari publici să emită certificate de moștenitor nelegale și executori judecătorești să efectueze executări silite nelegale, aceștia din urmă acționând fără vinovăție. Demersurile respective ar fi avut ca rezultat prejudicierea moștenitorilor legali ai persoanelor decedate, în speță Municipiul București. Din valorificarea ulterioară a imobilelor dobândite în modalitatea descrisă mai sus, persoanele implicate ar fi obținut suma totală de 964.212 lei. În concret, în perioada 2021–2022, inculpatul S.N.F. ar fi determinat, în două împrejurări distincte, doi notari publici, care au acționat fără vinovăție, să emită certificate de moștenitor nelegale, prin care Municipiul București, în calitate de moștenitor legal, ar fi fost prejudiciat cu suma totală de 480.753 lei, reprezentând valoarea unor bunuri mobile, a dreptului de concesiune asupra unui teren situat în Cimitirul Colentina și a unui apartament. Totodată, în cadrul uneia dintre procedurile notariale, S.N.F. ar fi făcut declarații mincinoase, în calitate de martor, cu privire la relația sa cu persoana decedată și la intenția acesteia de a-i lăsa întreaga avere numitei R.C.P."

"În aceeași procedură, inculpata R.C.P. ar fi folosit un testament falsificat pentru a determina unul dintre cei doi notari publici, care a acționat fără vinovăție, să emită un certificat de moștenitor nelegal, prin care ar fi dobândit un apartament în valoare de 470.238 lei, în detrimentul moștenitorului legal, Municipiul București.

În perioada 2019–2022, inculpatul E.P., în calitate de avocat în Baroul București, ar fi ajutat, în două împrejurări distincte, la determinarea unui executor judecătoresc, care a acționat fără vinovăție, să efectueze executări silite nelegale în baza unor titluri executorii false, prin care Municipiul București ar fi fost prejudiciat cu suma totală de 483.461 lei, reprezentând sumele plătite creditorilor și cheltuielile de executare.

Totodată, inculpatul E.P. ar fi atestat în fals un contract de împrumut, certificând în mod nereal identitatea părților, conținutul și data actului, deși una dintre părți nu se prezentase în fața sa, iar raportul de împrumut nu exista.

În una dintre cele două împrejurări menționate anterior, inculpatul V.D.M.A. ar fi determinat, cu ajutorul avocatului E.P., același executor judecătoresc să efectueze o executare silită nelegală împotriva Municipiului București, în baza unui contract de împrumut falsificat, prejudiciul produs fiind de 324.920,70 lei, inclusiv cheltuielile de executare.

În perioada martie–aprilie 2022, inculpații V.T. și K.J., audiați în calitate de martori într-un dosar civil aflat pe rolul Judecătoriei Sectorului 3 București, având ca obiect dezbaterea succesiunii unei persoane decedate, ar fi făcut declarații mincinoase cu privire la existența unei relații de tip părinte–copil între două persoane, deși o astfel de relație nu exista”.

Primăria Municipiului București s-a constituit parte civilă în cauză pentru recuperarea sumelor de 1.373.737,62 lei și 110.459,36 USD, precum și a unui apartament situat în București, rămas în urma decesului unei persoane.

“În cauză s-au dispus măsuri asigurătorii asupra mai multor bunuri imobile aparținând inculpaților S.N.F., R.C.P. și V.D.M.A., precum și asupra sumei de 10.000 de euro, ridicată la data de 13.03.2024, cu ocazia percheziției domiciliare efectuate la adresa inculpatului V.D.M.A.

Dosarul de urmărire penală a fost trimis, spre judecare, la data de 16 noiembrie 2026, la Curtea de Apel București, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză”.