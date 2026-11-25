Procurorii suspendați de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța, Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță, precum și Daniel Learciu, au venit azi, la Inalta Curte de Casație și Justiție însoțiți de avocații aleși, unde s-a judecat prelungirea arestului la domiciliu. Nu au stat pea mult în sală, întrucât nu au avut prea multe de susținut.

Gigi Ștefan a solicitat menținerea arestului la domiciliu. La fel și Daniel Learciu. În schimb, Teodor Niță a cerut instanței să i se prelungească arestul la domiciliu, dar a solicitat și schimbarea acesteia cu control judiciar. Judecătorul a decis prelungirea arestului la domiciliu pentru toți cei trei inculpați.

Cei doi procurori constănțeni, Gigi Ștefan și Teodor Niță, dar și pentru Dumitru Learciu, fost consilier județean PSD și director al AFIR Constanța, au fost trimiși în judecată de procurorii Parchetului General pentru săvârșirea unor infracţiuni de corupţie (Legea nr. 78/2000), cercetarea abuzivă (art.280 NCP), cumpărarea de influenţă (art.292 NCP), uzurparea funcţiei (art.300 NCP). Alături de ei mai emste inculpate și un om de afaceri din Constanța, Cartali Mihale. Cei doi magistrați suspendați, Gigi Ștefan și Teodor Niță au fost arestați preventiv în data de 15 mai 2026, această măsură fiind prelungită de mai multe ori.

Potrivit probatoriului administrat în cauză, în ceea ce îl privește pe inculpatul Gigi Valentin Ștefan, s-a reținut că la data de 8 aprilie 2026, aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu, în biroul său din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, ar fi primit direct pentru sine suma de aproximativ 60.000 de euro. El a lăsat să se creadă că are influență asupra unui procuror dintr-o unitate de parchet inferioară, promițând că îl va determina să soluționeze favorabil un dosar penal. De asemenea, în același context, ar fi pretins că are influență și asupra unor judecători, promițând că îi va determina să pronunțe soluții favorabile în două cauze civile.

Același magistrat, în perioada decembrie 2025 – mai 2026, prevalându-se de influența și autoritatea funcției deținute, ar fi acceptat promisiuni și ar fi primit în mod repetat, pentru sine, aproximativ 110.000 de euro și alte foloase necuvenite de la diverse persoane interesate în soluționarea favorabilă a unor cauze penale, administrative sau profesionale, în schimbul promisiunii ori exercitării unor intervenții pe lângă procurori, polițiști, funcționari publici sau alte persoane cu atribuții decizionale, în vederea urgentării procedurilor, obținerii de soluții favorabile sau facilitării unor demersuri administrative și profesionale.

La percheziții, în biroul lui Gigi Ștefan Valentin s-au găsit sume de bani, iar în mașina acestuia a mai fost descoperită suma de 30.000 de euro.

Judecătorii ÎCCJ au scăpat de arestul preventiv în data de 18 noiembrie, contestațiile formulate de inculpații Ștefan Gigi Valentin, Learciu Dumitru și Niță Teodor și au decis înlocuirea măsurii arestului preventiv cu măsura arestului la domiciliu pe o perioadă de 17 zile începând cu data de 18.11.2026 şi până la data de 04.12.2026, inclusiv.