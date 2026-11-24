Polițiștii din Brașov au deschis un dosar penal pentru distrugere din culpă, după incendiul de proporții care a cuprins, în weekend, unul dintre hotelurile importante din Poiana Brașov. Ancheta se desfășoară sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov, iar autoritățile încearcă să stabilească împrejurările în care s-a produs incendiul, au anunțat marți reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Brașov.

Potrivit IPJ Brașov, polițiștii din cadrul Poliției Stațiunii Poiana Brașov au fost alertați în seara zilei de 22 noiembrie, în jurul orei 19:30, printr-un apel la numărul de urgență, cu privire la izbucnirea incendiului la un complex turistic.

La sosirea echipajelor, polițiștii au luat primele măsuri pentru delimitarea unei zone de siguranță și au facilitat accesul pompierilor la locul intervenției.

Reprezentanții IPJ Brașov au transmis că verificările continuă în colaborare cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență Brașov.

„La data de 22 noiembrie, în jurul orei 19:30, polițiștii din cadrul Poliției Stațiunii Poiana Brașov au fost sesizați, printr-un apel de urgență, cu privire la izbucnirea unui incendiu la un complex turistic din localitate. La fața locului au intervenit echipaje de poliție, care au acționat, inițial, pentru asigurarea unei zone de siguranță, facilitând totodată intervenția echipelor de pompieri. În prezent, activitățile de cercetare sunt în dinamică și se desfășoară în colaborare cu reprezentanți ai Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență Brașov, urmând a fi clarificate toate împrejurările care au condus la producerea incendiului”, a precizat sursa citată.

Flăcările au cuprins o suprafață de câteva mii de metri pătrați, afectând mansarda și ultimele trei etaje ale hotelului.

Intervenția pompierilor a durat aproximativ 36 de ore, incendiul fiind lichidat abia marți dimineață.

La izbucnirea flăcărilor, autoritățile au evacuat 150 de persoane din clădire. Din fericire, nu au fost înregistrate victime.

Ancheta continuă pentru stabilirea cauzei incendiului și a tuturor circumstanțelor în care s-a produs acesta.