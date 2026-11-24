Un număr de 53 de urși din totalul de 86 alocați județului Covasna prin cota de prevenție au fost împușcați în acest an. Autoritățile spun că autorizațiile pentru exemplarele rămase au fost deja eliberate, iar acestea ar trebui recoltate până la finalul lunii decembrie. Informațiile au fost prezentate marți de prefectul județului, Raduly Istvan.

Prefectul Raduly Istvan a anunțat că, din cele 86 de exemplare repartizate județului prin cota de prevenție, au fost recoltate până acum 53. Pentru restul urșilor, autorizațiile necesare au fost eliberate, însă rămâne de văzut dacă întreaga cotă va putea fi realizată până la sfârșitul anului.

„Astăzi am primit această informație, că din cele 86 de exemplare de urși care au fost alocate județului Covasna ca și cotă de prevenție, au fost recoltați 53, deci peste 50%. La întrebarea mea, dacă reușim până la sfârșitul anului (să realizăm cota - n.r.), răspunsul a fost: autorizațiile sunt eliberate. Acum să vedem!”, a declarat Raduly Istvan.

Pe lângă exemplarele incluse în cota de prevenție, alte 34 de animale considerate periculoase au fost împușcate prin cota de intervenție. Aceste acțiuni au avut loc în baza deciziilor luate de comisiile locale.

Prefectul a mai observat că numărul sesizărilor privind apariția urșilor în apropierea zonelor locuite a scăzut după încheierea sezonului agricol.

Datele prezentate indică o reducere a apelurilor la numărul unic de urgență 112 în ultimele luni. În septembrie au fost înregistrate 24 de apeluri, în octombrie 11, iar în noiembrie opt sesizări.

Autorizațiile de recoltare au fost eliberate pentru toate fondurile cinegetice

Directorul Direcției pentru Protecția Mediului Covasna, Gheorghe Neagu, a declarat că instituția a emis autorizațiile solicitate de toate fondurile de vânătoare din județ.

Potrivit acestuia, aplicarea măsurilor a fost întârziată de procedura legislativă, legea fiind promulgată abia la începutul lunii precedente.

„Toate fondurile de vânătoare au cerut de la noi autorizațiile de recoltare, urmează ca în perioada imediat următoare să fie recoltați acești urși . Noi le-am dat la toți autorizații de recoltare. S-a întârziat foarte mult cu legea, care a fost promulgată abia la începutul lunii trecute (…). Legea a fost plimbată la Curtea Constituțională, s-a întors înapoi, s-a dus iar în Parlament. Deci, a tărăgănat vreo patru luni, cinci luni de zile”, a spus Gheorghe Neagu.

În ceea ce privește populația de urși din județ, directorul Direcției pentru Protecția Mediului a explicat că estimările asociațiilor de vânătoare indică aproximativ 2.400 de exemplare.

Potrivit lui Gheorghe Neagu, această populație reprezintă un număr foarte mare raportat la suprafața județului.