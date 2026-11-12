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Mai multe persoane, împușcate într-o sală de sport din Washington. Poliția caută un suspect

Mai multe persoane, împușcate într-o sală de sport din Washington. Poliția caută un suspectPolice. Sursa foto: Freepik
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Din cuprinsul articolului

Un atac armat a avut loc joi într-o sală de sport din capitala Statelor Unite, în cartierul Logan Circle, în apropiere de Casa Albă. Mai multe persoane au fost împușcate, iar poliția desfășoară operațiuni pentru identificarea și găsirea suspectului. Informația a fost făcută publică de Brooke Pinto, membră a Consiliului Municipal din Washington.

Atac armat într-o sală de sport din Washington, în apropiere de Casa Albă. Mai multe persoane au fost împușcate

Potrivit acesteia, mai multe focuri de armă au fost trase atât în interiorul, cât și în exteriorul sălii de sport, iar mai multe persoane au fost rănite prin împușcare.

Aleasa locală a anunțat că polițiștii îl caută pe presupusul autor al atacului.

Poliția din Washington a transmis, printr-un mesaj publicat pe platforma X, că echipajele au fost trimise la fața locului pentru a interveni în cazul unui „atac armat în curs”.

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Un alt atac armat a avut loc în urmă cu o săptămână

Reamintim că, în urmă cu o săptămână, un atac armat a avut loc într-un complex de birouri al unei bănci din Tampa, statul american Florida. Un bărbat înarmat a intrat cu mașina în curtea clădirii, trecând peste mai multe scuaruri, și a ajuns într-o zonă în care angajații luau masa.

Acesta a deschis focul la întâmplare și a lovit cinci persoane. O femeie a fost grav rănită, însă medicii nu au mai putut să o salveze.

Alerta dată de angajați a declanșat o amplă operațiune de intervenție. Trupele speciale SWAT au fost mobilizate și au folosit inclusiv drone. Înainte de sosirea acestora, atacatorul a fost confruntat de un agent de pază, care l-a împușcat mortal.

Val de atacuri în SUA

La finalul lunii octombrie, un atac armat a avut loc într-un magazin cu articole de Halloween din Fairfield, California. O persoană a fost ucisă, iar alte șase au fost rănite după ce un individ a deschis focul în centrul comercial.

Incidentul s-a petrecut vineri seara, cu puțin înainte de ora locală 20:30. Potrivit șefului Poliției din Fairfield, Dan Marshall, șapte persoane au fost împușcate, iar autorul atacului nu fusese identificat imediat.

Una dintre victime a murit, în timp ce celelalte șase au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale. Trei dintre răniți se aflau în stare gravă, a anunțat șeful poliției.

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