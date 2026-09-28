Cinci bărbați au fost arestați sub suspiciunea de pregătire a unui act terorist și infracțiuni cu explozibili, după ce trei „vehicule suspecte” au fost raportate că se deplasau spre o bază RAF, a anunțat poliția britanică, citată de BBC.

Incidentul a fost declarat major, iar zeci de case din apropierea bazei Royal Air Force Fairford din Gloucestershire au fost evacuate în urma raportului, duminică, în jurul orei 00:45 BST.

O echipă de eliminare a explozibililor a Armatei a examinat vehiculele din apropierea bazei, care este utilizată de Forțele Aeriene ale Statelor Unite (USAF), în timp ce poliția antiteroristă conduce ancheta.

Locuitorilor evacuați din satul Whelford, din apropiere, li s-a spus că nu se vor putea întoarce acasă peste noapte, dar oficialii spun că ei cred că incidentul este sub control.

Fotografiile aeriene au arătat un robot controlat de la distanță apropiindu-se de dube albe staționare într-o zonă împădurită, deși utilizarea sa nu a fost confirmată de poliție.

Un cordon de 400 m a fost plasat în jurul zonei, unde a fost desfășurată o echipă de intervenție în zone periculoase ca parte a unui caz de intervenție majoră a serviciilor de urgență.

Prim-ministrul Andy Burnham a fost ținut la curent cu situația „profund îngrijorătoare” din apropierea bazei.

Situl are o istorie lungă cu armata americană și a fost folosit recent de avioanele de război americane ca punct de sprijin pentru atacuri defensive asupra Iranului.

Președintele Donald Trump a declarat că cei arestați „căutau să provoace pagube mari”, adăugând: „I-am avut sub observație de mult timp și i-am reușit”.

Secretarul britanic al Apărării, Wes Streeting, a declarat că a fost în contact cu omologul său american, Pete Hegseth.

Un purtător de cuvânt al USAF a declarat că personalul său a rămas vigilent, dar nu a discutat despre metodele specifice de protecție a forțelor aeriene.

Între timp, Departamentul Apărării al SUA a ridicat nivelul de amenințare la RAF Lakenheath din Suffolk - care găzduiește cea de-a 48-a Aripă de Vânătoare a USAF - la a doua cea mai înaltă categorie.

Poliția antiteroristă (CTP) și poliția din Gloucestershire au declarat că ancheta se afla în stadii incipiente, cei cinci bărbați fiind încă în arest duminică seara.

Bărbații ar fi fost inițial arestați de poliția din Gloucestershire și reținuți sub suspiciunea de comitere a unor infracțiuni în temeiul Legii explozibililor, înainte de a fi arestați ulterior sub suspiciunea de pregătire a unui act terorist.

Întrebată dacă poliția caută și alte persoane, șefa interimară a poliției din Gloucestershire, Maggie Blyth, a declarat într-o conferință de presă de duminică seară că ea crede că incidentul este „ținut sub control”.

O imagine care pretindea că arată momentul în care cinci bărbați au fost arestați a fost trimisă BBC. Aceasta arăta bărbați reținuți în Whelford, la aproximativ 350 m (1.148 ft) de accesul la pistă de la Crash Gate 6A de la RAF Fairford. BBC Verify a geolocalizat imaginea și a confirmat că pare a fi autentică.

O locuitoare din zonă a declarat pentru BBC că a alertat poliția cu privire la activități suspecte în apropierea bazei duminică dimineața.

Femeia, care a dorit să nu fie dezvăluită, a spus că inițial a sunat la poliția Ministerului Apărării (MAP), dar nimeni nu i-a răspuns, apoi a sunat la 999. Ea a spus că a văzut trei dube parcate și un grup de bărbați care purtau măști.

Ministerul Apărării a refuzat să comenteze.

Mai mulți locuitori au declarat că au fost scoși din casele lor la primele ore ale dimineții și evacuați la un centru de agrement. Julian Tudsbury a spus că a fost trezit la ora 07:00 de poliția care i-a bătut la ușă în Whelford, unde oamenii din 85 de gospodării au fost sfătuite să plece.

„Erau mai mulți polițiști, trei mașini de poliție pe alee, și au spus că trebuie să se evacueze, că a avut loc un incident major, a spus că nu poate oferi detalii”, a spus el.

El a spus că un alt localnic a văzut trei vehicule îndreptându-se spre bază și a sunat la poliție „imediat”.

Un alt rezident, care și-a dat numele doar ca Jeff, a spus că a auzit strigăte afară la ora 02:00. „[M-am] uitat pe fereastră și am văzut bărbați ținuți de poliție în fața casei. Erau înarmați, a fost suprarealist”.

Poliția din Gloucestershire a declarat că locuitorilor strămutați li s-a spus că nu se vor putea întoarce la casele lor duminică noaptea.

Consiliul Districtual Costwold va găsi cazare peste noapte pentru cei afectați care nu au putut sta la familie și prieteni, potrivit directorului executiv adjunct David Stanley.