Cristian Diaconescu a declarat că este exclusă ideea unei ingerințe americane în politica internă a României, în contextul informațiilor publicate de The Wall Street Journal despre afirmații atribuite ambasadoarei SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle. Fostul ministru de Externe a făcut distincție între controversa privind presupusele discuții informale ale diplomatei americane și relația strategică dintre București și Washington, despre care a spus că este esențială pentru România.

Potrivit relatării WSJ, Guilfoyle ar fi făcut în luna martie, la o cină organizată la Atena, o referire la situația politică din România și ar fi spus că Statele Unite ar putea proceda în același mod și în alte țări. Relatarea a fost contestată de avocatul ambasadoarei.

Informațiile au fost puse în legătură și cu întâlnirea pe care Kimberly Guilfoyle a avut-o ulterior la București cu liderul PSD, Sorin Grindeanu, și Bogdan Ivan, în contextul discuțiilor despre Coridorul Vertical și gazul natural lichefiat.

Cristian Diaconescu a spus că situația trebuie analizată pe două planuri. Pe de o parte, el a vorbit despre relația strategică dintre România și Statele Unite, iar pe de altă parte despre informațiile referitoare la o întâlnire informală în care ambasadoarei americane îi sunt atribuite anumite mesaje.

„Din perspectiva mea, avem două pachete de abordare. Primul: discutăm de partenerul strategic solid al României, pilon de securitate, cooperare, interese comune pe termen lung. Și relația României cu Statele Unite este una care, din orice fel de perspectivă, nu o văd a fi orientată împotriva intereselor României, ci în sprijinul interesului României, indiferent de subiect”, a declarat fostul ministru de Externe, la un post TV.

În ceea ce privește relatarea despre presupusa întâlnire informală, Diaconescu a spus că aceasta trebuie tratată separat de relația instituțională dintre cele două state.

„Da, este această relatare legată de o întâlnire informală, în care pare-se că s-au transmis o serie de mesaje din partea unui reprezentant diplomatic”, a spus el.

Fostul șef al diplomației române a considerat firești discuțiile despre Coridorul Vertical și gazul natural lichefiat, indiferent dacă acestea au loc în cadrul unor întâlniri oficiale sau informale, atât timp cât sunt urmărite interesele României.

„Chestiunile legate de Coridorul Vertical, aspecte privind gazul lichefiat, pentru că văd că se rostogolesc o serie de interpretări din acest punct de vedere, da, să facă obiectul unor discuții formale, informale, pe anumite paliere, pe dimensiunea economică, conform intereselor României. Ideea de ingerință, după părerea mea, este exclusă”, a afirmat Cristian Diaconescu.

Controversa a apărut în contextul promovării Coridorului Vertical de gaze și al întâlnirilor pe care ambasadoarea SUA în Grecia le-a avut cu oficiali din regiune. În România, subiectul a fost asociat și cu întâlnirea dintre Guilfoyle, Sorin Grindeanu și Bogdan Ivan.

Fostul ministru de Externe a fost întrebat și despre sesizarea penală anunțată în contextul scandalului. El a evitat să intre în detalii, dar a remarcat că episodul intervine într-un moment tensionat al politicii interne.

„Am văzut inclusiv un gest care, sigur, e asumat politic, și anume acela de sesizare penală împotriva unor demnitari din România, legată de acest subiect. N-aș vrea să elaborez pe acest subiect, numai că, probabil, este un moment mai fierbinte în politica românească și lucrurile par a fi destul de orientate spre o gândire radicală”, a spus Diaconescu.

În acest context, deputatul USR Alexandru Dimitriu a anunțat plângeri penale împotriva lui Sorin Grindeanu, George Simion și Bogdan Ivan, în legătură cu informațiile apărute în presa americană.

Diaconescu a insistat că disputa politică internă nu trebuie suprapusă peste relația strategică dintre România și Statele Unite. El a pus această relație în legătură și cu viitoarele decizii privind prezența militară americană în Europa.

„Pe scurt, ce vreau să spun este că este nevoie, mai ales la nivel instituțional, să avem un comportament matur din acest punct de vedere. Subiectul legat de Parteneriatul Strategic este absolut esențial pentru România”, a declarat el.

Fostul ministru a amintit că, până la 6 noiembrie, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, ar urma să se pronunțe asupra variantelor privind redislocarea forțelor americane.

Printre scenariile luate în calcul, potrivit lui Diaconescu, se află reducerea efectivelor militare americane desfășurate în Europa, precum și o eventuală limitare a prezenței SUA la activități de întreținere a unor baze sau la participarea în cadrul forței de reacție rapidă.

În aceste condiții, fostul șef al diplomației române a atras atenția asupra consecințelor pe care le-ar putea avea folosirea controversei în disputa politică internă și a cerut ca cele două teme să nu fie amestecate.

„Ideea de a specula, într-o formă sau alta, intern, o astfel de temă, într-un joc, nici nu are importanță cum, politic, poate servi unor cauze pe care nici cred că inițiatorii nu și le doresc. Sper să nu existe un coeficient de naivitate care, la un moment dat, să genereze reacții în lanț care nu mai pot fi oprite”, a avertizat Cristian Diaconescu.